Fernsehsendung Nach Ausstrahlung von «Aktenzeichen XY ungelöst»: Kantonspolizei erhält fünf Hinweise zu bewaffnetem Banküberfall im Jahr 2018 in Wittenbach Weil der Unbekannte auch mehr als drei Jahre nach der Tat nicht gefasst werden konnte, haben die Behörden in der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ungelöst» um Hinweise aus der Bevölkerung ersucht. Nach der Ausstrahlung der Sendung hat die Kantonspolizei St.Gallen fünf Hinweise bekommen.

Die Raiffeisenbank in Wittenbach wurde 2018 überfallen. Bild: Urs Bucher

Der Fall liegt schon fast dreieinhalb Jahre zurück. Am 8. Oktober 2018 ist in Wittenbach die Raiffeisenbank von einem Unbekannten überfallen worden. Der Mann bedrohte dabei einen Mitarbeiter mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe. Er nahm mehrere tausend Franken Bargeld an sich und flüchtete anschliessend.

Die St.Galler Kantonspolizei beschrieb den Mann damals wie folgt: 25 bis 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter gross, schlank, südländischer Typ. Er trug zum Tatzeitpunkt einen Dreitagebart, ein weisses, langärmliges Oberteil, dunkle Hosen, schwarze Schuhe, ein schwarzes Baseball-Cap sowie eine schwarze Umhängetasche.

Doch sämtliche Fahndungsmassnahmen der Polizei, so auch die Veröffentlichung einer Fotoaufnahme des Täters, führten bisher nicht zum gewünschten Erfolg.

Das von der Polizei veröffentlichte Fahndungsfoto. Bild: Kapo SG (09. Oktober 2018)

Hinweise zum Täter und der Waffe

Die St.Galler Strafverfolgungsbehörden suchten deshalb mithilfe der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ungelöst» nach dem unbekannten Täter. Die Folge wurde am Mittwoch, 23. Februar, im Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) ausgestrahlt. Einen Tag später teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit: Insgesamt sind fünf Hinweise in Deutschland und bei der Kantonspolizei eingegangen, drei zum Bankräuber und zwei zu der Tatwaffe.

Die Hinweise werden nun überprüft. Die Sendung kann weiterhin auf der Webseite der Kantonspolizei nachgeschaut werden. (kapo/nat)