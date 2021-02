Ferien mit Abstand Ob Baumhaus, Jurte oder Tiny House: Diese Ostschweizer Ferienhäuser haben Sie ganz für sich alleine Sie möchten verreisen und dabei möglichst wenige Menschen treffen? Dann müssen Sie gar nicht weit suchen. In der Ostschweiz gibt es unzählige schöne, aussergewöhnliche, einsame Übernachtungsmöglichkeiten. Eine Auswahl.

Dieses Ferienhaus trägt den Namen Margritli und steht in Teufen. Auf der Terrasse können Besucher mit Ausblick auf den Alpstein die Sonne geniessen. Bild: PD

Die Ostschweiz ist schön. So weit, so bekannt. Wieso also nicht einmal für das nächste verlängerte Wochenende ab in den Nachbarkanton? Und das dann auch noch möglichst coronakonform? Wir präsentieren eine Auswahl an Ostschweizer Ferienhäusern in der Bildergalerie:

27 Bilder 27 Bilder In Eberswil bei Bischofszell bietet diese Jurte Platz für bis zu vier Personen. Darin schlafen kann man jeweils von März bis Dezember. Bild: PD

Sie kennen ein weiteres einsames Ferienhaus in der Ostschweiz oder vermieten selbst eines? Senden Sie zwei bis drei Bilder sowie einen kleinen Beschrieb an sheila.eggmann@chmedia.ch.