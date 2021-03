Fell und Federn «Buddeln ist das Schönste für ihn»: Hund Cute aus Güttingen findet normales Spazieren zu langweilig In einer Serie stellen wir die Büsis, Hunde oder Pferde von Ostschweizerinnen und Ostschweizern vor. Zum Beispiel Hund Cute von Giulia Paggiola aus Güttingen.

Cute lebt mit seiner Besitzerin Giulia Paggiola in Güttingen. Bild: PD

Steckbrief Name: Cute Rasse: Cairn Terrier Alter: 8,5 Jahre Wohnort: Güttingen (TG) Lieblingsessen: Pferdestreifen Charakter: Fröhlich, mutig, sozial, gesellig.

«Ich bin ein stolzer, furchtloser Jäger und verzaubere alle mit meinem Blick!»



Der Cairn Terrier Cute wohnt bei Giulia Paggiola in Güttingen am Bodensee. Sein ursprünglicher Name lautete «Highland‘s Special Xalbador». Als Paggiola den Hund aber zum ersten Mal sah, kam ihr sofort das Wort Cute (Deutsch: süss) in den Sinn, weshalb sie ihn kurzerhand umtaufte.

Die Rasse Cairn Terrier gehört zu den ältesten Jagdterrierarten Schottlands. Früher haben Cairn Terrier Füchse und Dachse gejagt, sie gelten auch heute noch als sehr robust, zäh und jagdfreudig. Nun sind sie vor allem als Begleit- und Familienhund anzutreffen.

Stur, selbstbewusst und lebhaft

Cute ist ein Naturbursche, er geniesst Wanderungen. Aber auch in der Stadt fühlt er sich wohl, dort gibt‘s auch allerhand zu schnuppern. Der kleine Terrier hat seinen Jagdtrieb behalten. Paggiola sagt:

«Er liebt das Jagen mehr als das gemütliche Spazieren. Buddeln ist das Schönste für ihn.»

Sie beschreibt ihren Hund als ziemlich stur, selbstbewusst und lebhaft. Für Leckerlis macht er sogar den Handstand. Und wenn er es will, kann seine Besitzerin gar mit ihm kuscheln: «Aber er bestimmt, wann und wie lange gekuschelt wird.» Paggiola und Cute sind ein eingeschweisstes Team, sie bezeichnet den Vierbeiner als ihren Seelenverwandten und sagt: «Er bereichert mein Leben ungemein.»

Hund Cute ist ein Naturbursche. Bild: PD

