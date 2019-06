«Das konnte nicht sein»: Rechenfehler beim Kanton St.Gallen

– Steinach ist gar nicht Letzter im grossen Treibhausgas-Ranking Buchs auf dem ersten Rang, Widnau auf dem letzten – und Steinach neu auf dem

26. Platz: Beim Ranking zum CO 2 -Fussabdruck der St.Galler Gemeinden kam Steinach deutlich zu schlecht weg. Christoph Zweili

Bereits 60-mal vermietet: Gemeinderat Roland Etter im gemeindeeigenen E-Auto im Carport mit Fotovoltaikdach. (Bild: Adriana Ortiz Cardozo)

Das Ranking zum CO 2 -Fussabdruck der St.Galler Gemeinden in unserer Zeitung hat in Steinach keine grosse Freude ausgelöst. Der Gemeinderat nahm es sportlich, liess aber nachrechnen. «Die Energiestadt Steinach mit einem Treibhausgasausstoss viermal grösser als der Klassenbeste Buchs auf dem 77., dem letzten Platz, das konnte nicht sein», sagt Gemeinderat Roland Etter.

«Wir gelten als absolut vorbildlich, vor allem was die Förderung von erneuerbarer Energie und E-Mobilität angeht. Angesichts dieser angeblich schlechten Ergebnisse rieb ich mir verwundert die Augen.»

Der Kanton ging über die Bücher, ein Aadorfer Energiebüro rechnete nach. 14 Tage nach Erscheinen des Artikels im Vorfeld der Klimasession im Kantonsrat steht damit fest: Steinach kam deutlich zu schlecht weg, die Rangierung aller anderen Gemeinden aber stimmt: Mit einem Kohlendioxidausstoss von 5,0 Tonnen pro Einwohner ist nun Widnau, ebenfalls eine zertifizierte Energiestadt, auf dem letzten Platz zu finden.



«Stark verfälscht»

Marcel Knöri, Energiedatenspezialist im Baudepartement, sagt

«Eine fehlerhafte Mutation hat die Energie- und CO 2 -Bilanz der Gemeinde Steinach stark verfälscht. Dadurch wurde Steinach im direkten Gemeindevergleich schlechter dargestellt als verdient.»

Steinach ist mit einem CO 2 -Ausstoss von 2,95 Tonnen pro Einwohner neu auf dem 26. Gesamtrang zu finden. Ohne den Anteil Verkehr resultiert Rang 40 (1,53 Tonnen), ausgewertet nach Haushalten Platz 31 (1,53), ausgewertet nach Industrie/Gewerbe ist es Platz 52 (1,51) und nur nach Verkehr ist es Rang 20 (1,4).



Mit diesen Werten kann Etter, früher bei der St.-Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG beschäftigt, leben. Der 64-Jährige präsidiert die Kommission Energiezukunft, die sich vor allem für erneuerbare Energie und Umweltbelange einsetzt.



CO 2 -Fussabdruck sinkt von Jahr zu Jahr

Im Rahmen eines Konzepts zur 2000-Watt-Gesellschaft wurde im Jahr 2013 für Gewerbe und Haushalte (ohne Grossindustrie) ein CO 2 -Fussabdruck von 5,5 Tonnen pro Einwohner errechnet. 2017 entsprach er noch 4,94 Tonnen. «Die Fördermassnahmen in der Gemeinde schlugen in diesen fünf Jahren an», sagt Etter. 20 Wohnblocks seien an den Fernwärmeverbund Arbon-Steinach-Roggwil angeschlossen worden, fünf Gebäude und 80 Fenster saniert, 20 Ölheizungen durch Wärmepumpen ersetzt.

Stolz ist die Gemeinde aber vor allem auf die Dichte der Fotovoltaikanlagen pro Einwohner: «2017 waren es 80 Anlagen gewesen, heute stehen auf 94 Häusern solche Anlagen. Damit verfügen 14 Prozent der Haushalte und Gewerbebauten über Solarstrom, zusammen mit der Industrie sind es 4 Prozent.»



15 Franken pro Haushalt und Jahr

Darüber hinaus hat die Gemeinde 158 E-Velos aus dem Energiefonds gefördert. Dafür äufnet die Steinacher Bevölkerung mit 0,3 Rappen pro bezogene Kilowattstunde Strom einen Energiefonds: «Das belastet jeden Haushalt mit 15 Franken jährlich», sagt Etter.



Handlungsbedarf sieht der Gemeinderat vor allem beim Stromverbrauch – in der 3600-Einwohner-Gemeinde fliessen 70 Prozent des Stroms in die Grossindustrie mit 1800 Beschäftigten, davon allein 60 Prozent in die beiden grössten Betriebe, und nur 30 Prozent in die Haushalte und Gewerbe.



Auf dem Weg zum Goldlabel und zum Riesenakku



Roland Etter

Die Gemeinde Steinach auf dem Weg zum Energiestadt-Goldlabel ist in vielem Vorreiterin. Gemeinderat Etter wünscht sich aber, «dass der Funke noch mehr auf die Bevölkerung überspringt». Zum Beispiel bei den Fotovoltaikanlagen: «Warum steht nicht auf jedem Dach eine Anlage?» Wer rechnet, der mache es. Denn: Zehn Jahre lang wird ein Beitrag von 20 Rappen je erzeugter und eingespeister Kilowattstunde garantiert. Damit sei eine Anlage nach 8 Jahren abbezahlt, «ab dann resultiert eine Rendite 4 Prozent».

Neun Meter lang, drei Meter hoch und 40 Tonnen schwer: Das sind die Dimensionen des Riesenakkus, der Steinach eines Tages beim Geldverdienen helfen soll, indem er Lastspitzen mit dem Einspeisen von Strom abfedern hilft –zum Beispiel über die Mittagszeit. Es wäre der erste im Kanton. Etter ist überzeugt:

«Damit liesse sich Geld verdienen.»



Den Stimmbürgern war die 1,3 Millionen teure Anschaffung im März zwar zu teuer. Aber es wurde ein Kredit von 75'000 Franken für ein Vorprojekt genehmigt. «Damit lassen wir nun ein detailliertes Gutachten erstellen, das wir 2020 den Stimmbürgern wieder vorlegen werden. Es wäre schön, wenn wir mit dem Betrieb der Riesenbatterie die Anschaffung abbezahlen und einen kleinen Gewinn erzielen könnten.»