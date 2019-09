Federers Grand-Slam-Rekord wankt, die totale Dominanz der «Big 3» Rafael Nadal schlägt Daniil Medwedew in einem hochklassigen Final der US Open und holt damit seinen 19. Grand-Slam-Titel. Mit seinem Triumph fehlt dem Spanier nur noch ein Major-Sieg, um mit Roger Federer gleichzuziehen.

Anzahl Grand-Slam-Titel: Noch hat Federer die Nase vorn

Am Sonntag feierte Rafael Nadal seinen vierten Titel an den US Open und seinen 19. Grand-Slam-Triumph insgesamt. Damit fehlt dem 33-Jährigen aus Mallorca noch ein einziger Major-Sieg, um mit Roger Federer in der wohl wichtigsten Statistik der Tennis-Welt gleichzuziehen.

Titres en GC de Federer, Nadal et Djokovic



2003: 1-0-0

2004: 4-0-0

2005: 6-1-0

2006: 9-2-0

2007: 12-3-0

2008: 13-5-1

2009: 15-6-1

2010: 16-9-1

2011: 16-10-4

2012: 17-11-5

2013: 17-13-6

2014: 17-14-7

2015: 17-14-10

2016: 17-14-12

2017: 19-16-12

2018: 20-17-14

2019: 20-19-16

Die Dominanz der «Big 3»

In den letzten 16 Jahren holten Federer, Nadal und Djokovic 54 von 64 möglichen Grand-Slam-Titeln – eine unfassbare Dominanz.