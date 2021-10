FC St.Gallen Schwere Adduktorenverletzung: FCSG-Verteidiger Michael Kempter fällt für den Rest der Hinrunde aus Der FC St.Gallen muss für den Rest der Hinrunde auf den Aussenverteidiger Michael Kempter verzichten. Der 26-Jährige hat sich im Spiel gegen Servette die Adduktoren gerissen.

Michael Kempter fällt verletzungsbedingt für den Rest der Hinrunde aus Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Michael Kempter hat sich am Sonntag im Spiel gegen den Servette FC verletzt. Der Aussenverteidiger, der in dieser Saison in allen Spielen in der Startformation stand, hat sich die Adduktoren gerissen. Wie der Klub am Dienstag in einer Medienmitteilung schreibt, fällt der 26-Jährige für den Rest der Hinrunde aus. (evw)