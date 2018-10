Die Olma beklagt die tiefste Besucherzahl seit 40 Jahren. Das erstaunt nicht. Der Tradition verpflichtete Veranstaltungen erleben den Schrumpfkurs all überall. Nicht zuletzt, wenn sie in die Ferienzeit fallen. Das erlebte am Wochenende auch die Super League. Basel vermeldete nur noch knapp 25'000 Zuschauer, Luzern nach dem Exploit gegen YB etwas mehr als 8000, Sion gegen Grasshoppers nicht viel mehr, der hoch fliegende FC Zürich im Spitzenkampf gegen die Young Boys nicht einmal 13'000 Fans. Nur 3000 sahen Lugano gegen St.Gallen, gleichviele wie Winterhur eine Liga tiefer gegen Vaduz. Das stets steigende Angebot führt zu stets kleineren Stücken des Freizeitkuchens.

Ja, wohin gehen sie denn stattdessen, die vielen Menschen in ihrer grenzenlosen Mobilität? Das Tagblatt liefert am Montag gleich oberhalb der Olma-Schlagzeile die Antwort: Auf den Baumwipfelpfad im Neckertal. Der wird vom Publikum überrannt. Doch es fehlen Parkplätze, die Besucherströme verlaufen falsch und Anwohner fühlen sich belästigt. Oh Herrje, wann wir der Mensch je wieder zufrieden sein und Ruhe finden?

Auch ich war unterwegs, in Süddeutschland, in Städten mit weitgehend unversehrter oder renovierter Altstadt und mächtigen Burgen. In Heidelberg, Frankfurt und Marburg. Ja auch Mainhatten hat inmitten seiner Wolkenkratzer einen romantischen Kern, am Römer. Und er hat die Bundesliga, eine der eher seltenen traditionsreichen Institutionen, die noch boomt. Freitagabend, die Eintracht gegen Fortuna Düsseldorf lag am Weg. Da hätten wir aber ein schönes Gurkenspiel ausgelesen, schnödete mein Umfeld. Von wegen. 51'000, sofern nicht Anhänger der glücklosen Fortuna, waren im Delirium. Zur Pause stand es 3:0. Doch Adi Hütters Leute hörten nicht auf zu stürmen. Am Schluss stand es 7:1. Luka Jovic trifft allein fünfmal, Rekord in Frankfurts Bundesligageschichte. Trainer wie der Vorarlberger Adi Hütter oder der Westschweizer Lucien Favre tun der Bundesliga gut. Doch auch hier hat der Boom Schattenseiten. Wir mussten vor lediglich einem halben Dutzend Eingangsschleusen für die gesamte Gegentribüne 20 Minuten im Dichtestress warten, ehe wir Einlass erhielten. Der Sitzplatz neben mir und meinem Kollegen war erst mit dem Anpfiff belegt - ebenfalls von einem Schweizer, wie sich herausstellen sollte, ein junger Angestellter der Rhätischen Bahn im Engadin. Er hat Ferien bis 2. November und besucht jeden Tag ein Fussballspiel. Am Tag danach in Halle, am Sonntag in Rostock, am Montag bei Rom das Spiel von Benevento in der Serie B. Später reist er noch zu einem Derby in Edinburgh, nach Belgien und nach Russland zu einem Match von ZSKA Moskau, und so weiter immerfort. Die Eintracht ist ihm ans Herz gewachsen wegen der tollen Blockkulisse. Aber er beweist: Man muss nicht unbedingt Fan einer Mannschaft, man kann auch einfach Fan des Fussballs sein. (th)