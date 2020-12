Fahrplanwechsel 15-Minuten-Takt auf Linien 7 und 8, kürzere Linie 12: Die Verkehrsbetriebe St.Gallen passen den Fahrplan an Die Linien 7 und 8 sollen ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 13. Dezember, am Morgen und Abend alle 15 Minuten statt wie bis anhin alle 20 Minuten fahren. Diese und weitere Anpassungen der Verkehrsbetriebe St.Gallen im Überblick.

Ein Bus der Verkehrsbetriebe St.Gallen im Heiligkreuz auf der Langgasse.

Benjamin Manser

(17. November 2020)

(pd/dar) Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 13. Dezember, kommt es auch in den zwei Liniennetzen der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) zu Veränderungen. Die VBSG schreiben in einer Medienmitteilung von «wenigen Anpassungen». Die Änderungen im Überblick:

Die Busse der Linie 7 (Hinterberg – Neudorf/Rorschacherstrasse) und Linie 8 (Wendeplatz Stocken – Neudorf/Rorschacherstrasse) fahren neu während der Hauptverkehrszeiten am Morgen und Abend jeweils im 15-Minuten-Takt . Die Hauptverkehrszeit umfasst den ungefähren Zeitraum von 6 bis 8 Uhr und von 16 bis 18 Uhr. Während des Tages bleibt der 20-Minuten-Takt bestehen.

(Hinterberg – Neudorf/Rorschacherstrasse) und (Wendeplatz Stocken – Neudorf/Rorschacherstrasse) fahren . Die Hauptverkehrszeit umfasst den ungefähren Zeitraum von 6 bis 8 Uhr und von 16 bis 18 Uhr. Während des Tages bleibt der 20-Minuten-Takt bestehen. Der Fahrtakt der Linie 12 (Abtwil SG, Sonnenberg – St.Gallen, Bahnhof) wird von 30 auf 20 Minuten verkürzt . Neu führt die Linie 12 in Abtwil über die Mühlenstrasse. Dazu wurden die zusätzlichen Haltestellen «Abtwil SG, Sonnenberg» und «Dufourpark» errichtet. «Abtwil SG, Sonnenberg» gilt ab Fahrplanwechsel als Endhaltestelle der Linie 12. Die Haltestellen «Sonnenhof» und «Grund» Richtung St.Josefen werden aufgehoben. Als Ersatz gilt die neue Haltestelle «Farnen».

(Abtwil SG, Sonnenberg – St.Gallen, Bahnhof) wird . Neu führt die Linie 12 in Abtwil über die Mühlenstrasse. Dazu wurden die zusätzlichen Haltestellen «Abtwil SG, Sonnenberg» und «Dufourpark» errichtet. «Abtwil SG, Sonnenberg» gilt ab Fahrplanwechsel als Endhaltestelle der Linie 12. Die Haltestellen «Sonnenhof» und «Grund» Richtung St.Josefen werden aufgehoben. Als Ersatz gilt die neue Haltestelle «Farnen». Bei der Linie 4 (Abtwil SG, Säntispark – Wittenbach, Bahnhof) werden zwei Haltestellen in Wittenbach umbenannt. Die Haltestellen Schwimmbad und Egghalde heissen neu «Im Grüntal» und «Sportanlagen».

(Abtwil SG, Säntispark – Wittenbach, Bahnhof) werden zwei Haltestellen in Wittenbach umbenannt. Die Haltestellen Schwimmbad und Egghalde heissen neu «Im Grüntal» und «Sportanlagen». Per Fahrplanwechsel wird der neue Bushof «Goldach, Bahnhof» in Betrieb genommen und gilt als Endhaltestelle der Seebus-Linien 251, 252 und 253. Die Linie 251 wird neu über den Bahnübergang verlängert. Die Route der Linie 253 endet ebenfalls nicht mehr vor dem Bahnübergang, sondern führt über die Mühlegutstrasse zum neuen Bushof. Auf dieser Schlaufe ist die zusätzliche Haltestelle «Mühlegut» entstanden. Die Haltestellen «Bahnhofstrasse», «Goldach, Post» und «Goldach Rathaus» werden aufgehoben.

Bei allen Linien der Verkehrsbetriebe St.Gallen (St.Gallerbus und Seebus) sind Anpassungen einzelner Fahrzeiten im Minutenbereich möglich. Die VBSG empfehlen den Fahrgästen, sich vor Antritt der Reise im Online-Fahrplan zu erkundigen (Apps: fastfinder, wemlin oder SBB).