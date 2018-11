Die Flucht war von kurzer Dauer: Polizei fasst entwichenen Häftling in Gommiswald Die St.Galler Kantonspolizei hat einen 22-jährigen Algerier verhaftet, dem bei einem Arztbesuch die Flucht gelungen war. Dem Mann werden Einbrüche zur Last gelegt. Daniel Walt

Dem Mann war trotz Handschellen die Flucht gelungen – mittlerweile ist er wieder in Haft. (Symbolbild: Imago)

Grosseinsatz der St.Galler Kantonspolizei in Gommiswald: Sie fahndete am Mittwochnachmittag nach einem 22-jährigen Mann, der wegen Einbruchsdelikten seit rund einem Monat in Haft sitzt. Polizeisprecher Hanspeter Krüsi bestätigte eine Meldung von «Blick Online», wonach dem Mann bei einem Arztbesuch die Flucht gelang.

«Ein Gefangenenbetreuer wollte um 15 Uhr mit dem Mann zum Arzt. Da gelang dem Algerier die Flucht», erklärt Krüsi. Der Betreuer schlug sofort Alarm. Der Algerier flüchtete zu Fuss und in Handschellen.

Aufgrund von Zeugenaussagen ging die Polizei davon aus, dass der Mann in einen nahen Wald flüchtete. Die Polizei umstellte das Waldstück und vermeldete dann, dass der Mann kurz vor 17 Uhr im Bereich Ernetschwilerbach verhaftet worden sei. «Er leistete keinen Widerstand», erklärt Hanspeter Krüsi.

Im Einsatz befanden sich mehrere Polizeipatrouillen, Hundeführer sowie ein Helikopter. Der 22-jährige Algerier sitzt in Uznach in Haft. Der Mann gilt laut Krüsi nicht als gefährlich.