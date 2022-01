Facebook/Instagram Fälle im Kanton St.Gallen: Unbekannte Täter laden Kinderpornografie auf gehackte Accounts in den sozialen Medien hoch Indem auf gehackten Instagram- und Facebook-Accounts Kinderpornografie hochgeladen wird, können unschuldige Nutzerinnen und Nutzer ins Visier der Strafbehörden geraten. Es sind Fälle im Kanton St.Gallen bekannt. Die Kantonspolizei rät daher dazu, die Passwörter vorsorglich zu ändern.

Auf den gehackte Facebook-/Instagram-Accounts wird in manchen Fällen Kinderpornografie hochgeladen. Bild: Bill Sikes / AP

In letzter Zeit sind bei der Kantonspolizei St.Gallen vereinzelte Anzeigen eingegangen, wonach eine unbekannte Täterschaft Kinderpornografie auf gehackte Facebook-/Instagram-Accounts hochgeladen hat. Die Kantonspolizei St.Gallen warnt in einer Medienmitteilung davor, dass Facebook-/Instagram-Konten dadurch gesperrt werden und deren unschuldige Nutzerinnen und Nutzer gar in das Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten können.

Bereits im April 2021 sei bekannt geworden, dass Facebook von einem Datenleck betroffen war. 1,6 Millionen Daten von Schweizer Nutzerinnen und Nutzern seien damals gestohlen worden. Weiter schreibt die Kantonspolizei St.Gallen im Communiqué:

«Als Folge kann die Täterschaft Zugang zu den Accounts erlangen. Sie lädt im Namen von unschuldigen Nutzern Kinderpornografie-Videos hoch.»

Durch die Firma Meta (Facebook/Instagram) würden solche Konten erkannt, gelöscht und die Daten den US-Behörden gemeldet werden. Diese wiederum informierten danach die Strafverfolgungsbehörden der jeweiligen Länder. So können Unschuldige plötzlich ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten. Bei der Kantonspolizei St.Gallen seien bereits einige Fälle bekannt.

Der Kantonspolizei St.Gallen sei die Reputation der Opfer wichtig, heisst es weiter in der Mitteilung. Daher werde dringend empfohlen, das Passwort des Facebook/Instagram-Accounts sowie des damit verknüpften E-Mail-Accounts vorsorglich zu ändern. Sollten Accounts gehackt werden, werde dringend geraten, eine Strafanzeige bei der örtlichen Polizei zu erstatten. Dadurch könne dokumentiert werden, dass das kinderpornografische Material nach einem Hacker-Angriff durch Dritte hochgeladen wurde. Zudem können nur so weitere Ermittlungen zur Täterschaft eingeleitet werden. (kapo/evw)