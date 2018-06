Staatsanwaltschaft bestätigt Haftentlassung von Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz Nach 106 Tagen in Untersuchungshaft ist Pierin Vincenz seit gestern Dienstag wieder auf freiem Fuss. Auch der ehemalige Aduno-Chef Beat Stocker durfte das Gefängnis verlassen. Wie die Zürcher Staatsanwaltschaft schreibt, würden die Ermittlungen jedoch andauern. Tim Naef

Hat wieder gut lachen: Pierin Vincenz durfte das Zürcher Untersuchungshaftgefängnis nach über dreieinhalb Monaten verlassen. (Ralph Ribi)

Die Zürcher Justiz hatte den einst gefeierten Raiffeisen-Chef und ehemaligen Aduno-Verwaltungsratspräsidenten Pierin Vincenz Ende Februar in seinem Wohnort Teufen verhaften lassen. Nun, nach 106 Tagen in Untersuchungshaft, ist er wieder auf freiem Fuss. "Die Untersuchungshaft gegen die zwei Beschuldigten wurde am 12. Juni aufgehoben", schreibt die Zürcher Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung. Die sehr aufwändige Untersuchung sei dank intensiver Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei bereits weit fortgeschritten, so dass die Beschuldigten unter Auflage verschiedener Ersatzmassnahmen hätten aus der Haft entlassen werden können.

"Die Ermittlungen gegen sämtliche Beschuldigten sind jedoch nach wie vor im Gange", heisst es in der Mitteilung weiter. Weitere Auskünfte würden aus Rücksicht auf das laufende Strafverfahren derzeit nicht erteilt werden.

Ungetreue Geschäftsbesorgung

Die Staatsanwaltschaft wirft Vincenz ungetreue Geschäftsbesorgung vor. Auslöser des Strafverfahrens ist eine Anzeige der Aduno-Gruppe vom Dezember 2017. Nach Bekanntwerden der Untersuchungen reichte Raiffeisen ebenfalls eine Strafanzeige gegen ihren ehemaligen Chef ein. Zuvor hatte bereits die Finanzmarktaufsicht (Finma) gegen Vincenz ermittelt, das aufsichtsrechtliche Zwangsverfahren aber im Dezember 2017 eingestellt.

Vincenz soll sich an der Herisauer Investmentgesellschaft Investnet heimlich via Strohmänner beteiligt und diese verdeckten Treuhandgeschäfte vor Raiffeisen verborgen gehalten haben. Später kaufte Raiffeisen Investnet, wobei Vincenz persönlich abkassiert haben soll. Ähnliches soll bei der Kreditkartenfirma Aduno geschehen sein. Das Unternehmen hat 2007 die Commtrain Card Solutions übernommen. Zwei Jahre später wurde diese mit Aduno, die zu gut einem Viertel von Raiffeisen kontrolliert wird, fusioniert. Die Staatsanwaltschaft hegt den Verdacht, dass sich Vincenz 2007, damals Verwaltungsratspräsident von Aduno, im Vorfeld der Transaktion privat an Commtrain beteiligt und dann ebenfalls Kasse gemacht hat.

Auch Beat Stocker aus U-Haft entlassen

Einzig der frühere Aduno-Chef Beat Stocker soll über die Machenschaften Vincenz' im Bilde gewesen sein. Auch er hatte sich zuvor an Commtrain beteiligt. Stocker wurde gleichzeitig mit Vincenz Ende Februar verhaftet und ebenfalls in Untersuchungshaft gesetzt. Gleich wie bei Vincenz, wurde auch gegen Stocker wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung ermittelt. Wie der "Blick" berichtet, soll auch er am Dienstag aus der U-Haft entlassen worden sein.

Sowohl Vincenz als auch Stocker beharren auf ihrer Unschuld. Es gilt die Unschuldsvermutung.