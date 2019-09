Ex-Chefarzt zur Geriatrie-Debatte: «Es gibt schlicht zu wenig Fachpersonal» «Eine Akutgeriatrie braucht ein grosses Spital nebenan»: Das sagt der frühere Chefarzt Daniel Grob zur Diskussion um Altersmedizin, mit welcher Landspitäler gerettet werden könnten. Andri Rostetter

Der Herisauer Daniel Grob (Jg. 1954) arbeitete bis 2016 als Chefarzt der Universitären Klinik für Akutgeriatrie am Stadtspital Waid in Zürich und war führendes Mitglied diverser Organisationen für die Altersmedizin. Von 2007 bis 2015 war er zudem Mitglied der Zentralen Ethikkommission der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften, von 2009 bis 2019 Mitglied des Gesundheitsrates Appenzell Ausserrhoden.

Ist es sinnvoll, in peripheren Gebieten kleine Geriatrien aufzubauen?

Daniel Grob: Eigentlich nicht. Akutgeriatrien, die auch Notfälle aufnehmen und die Spitalbehandlung hochaltriger Menschen sicherstellen, sind eigentlich Kliniken für Innere Medizin, spezialisiert auf Hochaltrige. Sie brauchen damit Spitalinfrastrukturen wie Labor, CT/MRI, Physio- und Ergotherapie und so weiter.

Gibt es eine kritische Grösse für eine funktionstüchtige Geriatrie?

Man muss zuerst klären, was man unter «Geriatrie» verstehen soll. Reden wir von akutgeriatrischen Kliniken? Das sind Spitäler, die unter Fallpauschalen funktionieren und Akutmedizin und spitalgestützte Frührehabilitation anbieten. Reden wir von geriatrischen Rehabilitationseinrichtungen? Oder von Pflegezentren?

Reden wir von der Akutgeriatrie.

Im Kanton St.Gallen gibt es nur eine Klinik mit einem Leistungsauftrag für geriatrische Rehabilitation: Valens. Und Leistungsaufträge für Akutgeriatrie haben die Spitalregionen Rheintal-Werdenberg-Sarganserland, Linth, Fürstenland-Toggenburg und natürlich der Platzhirsch, die geriatrische Klinik St.Gallen.

Behandlung und Prävention sind besser geworden, frühere Hochrechnungen zu Krankheiten im Alter haben sich deshalb nicht bestätigt, ältere Menschen sind heute gesünder als prophezeit. Braucht es weniger Geriatrien?

Doch, es braucht sie wegen des demografischen Wandels je länger je mehr. Menschen zwischen 85 und 105 Jahren werden immer häufiger. Und sie haben sehr spezielle medizinische Bedürfnisse. Hochaltrige, schwer kranke Menschen sind in den schnellen, eindimensionalen chirurgischen und internistischen Kliniken suboptimal platziert.

Inwiefern?

Diese Patientinnen und Patienten machen häufig auch mehr Komplikationen oder sind mit chronischen und Demenzerkrankungen vorbelastet. Es ist zum Beispiel sinnvoll, eine hochaltrige Patientin mit einer Hüftfraktur nach der Operation rasch in die internistisch-geriatrische Frührehabilitation einer Akutgeriatrie zu verlegen.

Grosse Geriatrien sind heute an Kantonsspitäler oder Unispitäler angegliedert. Braucht es diese geballte Fachkompetenz?

Ja, eine Akutgeriatrie braucht ein grosses Spital nebenan. In der Kooperation entwickeln sich Win-win-Situationen für alle: für die spezialisierten Kliniken des Zentrumsspitals wie auch für die Patientinnen und Patienten. Nur dann ist es sinnvoll. Kleinere Akutgeriatrien funktionieren allenfalls im Verbund, nur schon weil die Personalressourcen knapp sind. Es gibt schlicht zu wenig Geriater und Geriaterinnen. Auch ­geriatrische Pflegefachpersonen, Physio- und Ergotherapeutinnen oder Neuropsychologinnen, die sich geriatrisch betätigen, sind schwer zu finden.

Lässt sich eine sinnvolle Grösse an einer Bettenzahl festmachen?

Ich persönlich habe jeweils mit etwa ­ 10 bis 15 akutgeriatrischen Betten pro 100000 Einwohner gerechnet. Mindestens eine Abteilung mit zwölf Betten müsste es schon sein. Sonst können sie kaum ein funktionierendes akutgeriatrisches Team mit Facharzt aufbauen mit einem Facharzt für Geriatrie.

Geriatrien lassen sich nicht kostendeckend führen, da die Aufenthaltsdauer generell länger ist. Stimmt diese Annahme?

Im jetzigen Fallpauschalensystem ist es schwierig, eine Akutgeriatrie kostendeckend zu führen. Mein Nachfolger im Waidspital hat deshalb die mittlere Aufenthaltsdauer von 20,8 Tagen im Jahr 2016 auf 12,8 Tage gedrückt. Die mittlere Aufenthaltsdauer von Medizinischen Kliniken liegt bei fünf bis sieben Tagen, in chirurgischen bei vier bis fünf Tagen. Aber was wir in die spitalgestützte Frührehabilitation von Hochaltrigen investieren, zahlt sich als bessere Lebensqualität für die Patientinnen und Patienten und sinkende Pflegeheimkosten wieder aus. (ar)

