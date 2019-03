Ewiges Leben für zehn Franken: Fasnächtler aus Mosnang parodieren den hellsten Stern am Esoterikhimmel Beim Umzug in Mosnang ist auf dem Wagen der Männerriege Christian von Libingen mitgefahren. Die Figur ist an den Toggenburger Esoterikstar Christina von Dreien angelehnt. Katharina Brenner

Die Männerriege Mosnang präsentierte am Wochenende beim Fasnachtsumzug in Mosnang Christian von Libingen. (Bild: Peter Jenni)

Er erstrahlt im Glanz seines Glitzerfummels. Umrankt von Efeu steht er auf dem Wagen der Männerriege und grüsst das Publikum. Das staunte nicht schlecht, als beim Fasnachtsumzug in Mosnang am Wochenende Wagen 22 Christian von Libingen präsentierte. Der Name klingt vertraut; er erinnert an eine andere Lichtgestalt aus dem Toggenburg: Christina von Dreien. Die 17-Jährige ist derzeit der hellste Stern am Esoterikhimmel. Sie behauptet, Teil einer Gruppe von Kindern aus höheren Sphären zu sein, die der Menschheit dienen; mit Fähigkeiten wie Telepathie, Tierkommunikation und Jenseitskontakten.

Was kann Christian von Libingen? Er sei «eine Person von multiplen Persönlichkeiten» aus dem «Zauberwald von Libingen». «Dort sammelt er den ganzen Tag Zauberpilze und verkauft diese in Wil am Bahnhof», heisst es auf seiner Internetseite. Die Dörfer Libingen und Dreien gehören beide zu Mosnang. Christina von Dreien heisst eigentlich Meier mit Nachnamen – «von Dreien» klingt sphärischer.

«Mehr Wahrheit - im Vergleich zur Konkurrenz»

Wie schon sein Name wirkt auch der Internetauftritt von Christian von Libingen vertraut – zumindest wenn man den von Christina von Dreien kennt. Das Logo auf der Startseite ist ähnlich, das Bild gleich, der Aufbau auch. Die drei wesentlichen Punkte auf beiden Seiten: «Freiheit, Wahrheit, Liebe» – mit einem Unterschied. Bei Christian von Libingen heisst es: «Mehr Wahrheit» und in der Fussnote: «Im Vergleich zur Konkurrenz».

Seine Sinnsprüche sind denn auch sehr wahrhaftig: «Nur noch heute, dann ist morgen.» Und er gibt sich lokalpatriotischer als sein Vorbild. Während es bei Christina von Dreien heisst: «Weil ich Mensch bin, ist Liebe meine Religion, ist Wahrheit mein Leben, ist Freiheit mein Recht», schreibt Christian von Libingen:

«Weil ich Libinger bin, ist Schatten meine Religion, sind Nussgipfel mein Leben, ist Berräbrot mein Recht.»

Was halten Christina von Dreien und ihre Mutter Bernadette Meier vom Fasnachtsumzug in Mosnang und der Homepage? «Wir sagen dazu nur, dass die Würde und Integrität der Persönlichkeit nicht verletzt werden sollte», schreibt Meier dazu. Wurden sie das? «Fasnacht hat ja seine eigenen Gesetze», lautet ihre Antwort.

Tagesseminare sind lukrativ

Ob Christian von Libingen auch über die Fasnacht hinaus in Erscheinung treten wird, wird sich zeigen. Sollte er seinem Vorbild folgen, könnte das lukrativ für ihn werden. Erst diesen Sonntag haben rund 600 Personen ein Tagesseminar von Christina von Dreien in St.Gallen besucht, wie «20 Minuten» berichtet. Kostenpunkt pro Person: 190 Franken.

Aber auch Christian von Libingen hat bereits ein Geschäftsmodell entwickelt. «Brandneu im Esoterik-Shop» bietet er an: «Hoffnung für Libingen» für einen Franken, «Innige Liebe» für fünf Franken und «Ewiges Leben» für zehn Franken – aber nur solange der Vorrat reicht. Sie zu bestellen, dürfte allerdings schwierig werden: Am Montagabend ist die Seite vom Netz genommen worden.