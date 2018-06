Europa-League-Auslosung: FCSG trifft auf IBV aus Island oder Sarpsborg FK aus Norwegen Erstmals seit 2013 spielt der FC St.Gallen wieder europäisch. Auf dem Weg in die Gruppenphase müssen die Espen in der zweiten Quali-Runde gegen einen isländischen oder norwegischen Club ran. Tim Naef

Wollen die St.Galler, wie 2012/2013, in die Gruppenphase der Europa League einziehen, gilt es drei Qualifikationsrunden zu überstehen. Als erste Hürde wurde den Espen IBV aus Island oder Sarpsborg FK aus Norwegen zugelost.

Das Hinspiel findet am 26. Juli 2018 in St.Gallen. Das Rückspiel folgt eine Woche später am 2. August in Island oder Norwegen.

Das Stadion von ibv Vestmannaeyja. (Bild: Flickr - Jiří Klobasa)

