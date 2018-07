"Es gibt keinen Grund für Optimismus" - Feuerwerks-Händler klagt über Millionenverlust wegen Feuerverbot

Raketen, Thunder und bengalische Zündhölzer – wer dieses Jahr trotz der Trockenheit Feuerwerk kaufen will, ist bei der Migros an der falschen Adresse. In den Ostschweizer Kantonen mit Ausnahme von Appenzell Innerrhoden gilt im Wald und in Waldesnähe ein Feuerverbot. In einzelnen Gemeinden darf sogar nirgends Feuer gemacht oder Feuerwerk in die Luft geballert werden.

Wer trotzdem ein paar Raketen und Vulkane kaufen will, wird zumindest in der Migros nicht fündig: «Dieses Jahr verzichten wir auf den Verkauf von Feuerwerk», sagt Nico Canori, Mediensprecher der Migros Ostschweiz. Canori: «Es ist nicht davon auszugehen, dass sich am Feuerverbot in den nächsten Tagen etwas ändert. Wir dürften zwar Feuerwerk verkaufen, nehmen aber auf das Verbot Rücksicht. Die Sicherheit hat Vorrang.»

Bei Coop startet der Feuerwerk-Verkauf erst am 29. Juli. In Graubünden verzichtet der Grossverteiler auf den Verkauf, in St.Gallen wird es Feuerwerk geben. (red.)