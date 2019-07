«Es gab keine beherzte Opposition»: HSG-Experte erklärt die tiefe Stimmbeteiligung bei Klanghaus und Campus Platztor Nur 26 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Kanton St.Gallen gingen am Sonntag an die Urne: Das ist der tiefste Wert seit mindestens zehn Jahren. Patrick Emmenegger, HSG-Professor für Politikwissenschaft, sagt, was das zu bedeuten hat. Adrian Vögele

Die Stimmbeteiligung in der Stadt St.Gallen war mit 31,6 Prozent bereits höher als der kantonale Durchschnitt. (KEYSTONE/Ennio Leanza)

Vielleicht war es einfach zu heiss? Die beiden kantonalen Abstimmungsvorlagen Klanghaus Toggenburg und HSG-Campus Platztor lockten am Sonntag nur wenige St.Galler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an die Urne. 26,1 Prozent, um genau zu sein. Das ist gemäss der kantonalen Statistik der tiefste Wert seit mindestens zehn Jahren, Wahlen und eidgenössische Abstimmungen mit eingeschlossen.

«Es kamen einige Gründe zusammen, die zur tiefen Stimmbeteiligung geführt haben», sagt Patrick Emmenegger, Professor für Politikwissenschaft an der HSG. Dass die Ferienzeit schon allmählich beginne, sei ein Faktor. «Stark ins Gewicht fiel allerdings, dass es sowohl beim Klanghaus wie auch beim Campus keine beherzte Opposition gab.» Grosse Kontroversen über die beiden Vorlagen seien ausgeblieben. Beim Thema Campus habe «Schlafwagenstimmung» geherrscht. Und beim Klanghaus gab es zwar mit der SVP eine gegnerische Partei. «Doch trotz der Nein-Parole war die SVP gespalten. Von einer eigentlichen Kampagne gegen das Klanghaus war nichts zu sehen.»

Auch nationale Themen ziehen nicht immer

Patrick Emmenegger, HSG-Professor für Politikwissenschaft (Bild: PD)

Wäre die Beteiligung höher ausgefallen, wenn zugleich noch eine eidgenössische Vorlage zur Abstimmung gelangt wäre? «Das ist gut möglich», sagt Emmenegger. «Grundsätzlich gilt: Je mehr Vorlagen, desto höher die Stimmbeteiligung.» Wenn allzu viele Vorlagen auf einen Termin gesetzt würden, sei das jedoch kontraproduktiv: «Dann verlieren die Stimmbürger rasch den Überblick – das wirkt abschreckend.» Und auch nationale Vorlagen seien keine Garantie für eine hohe Beteiligung: «Aus dem Kanton Glarus gibt es ein Beispiel mit deutlich unter 20 Prozent.»

Kanton plante «Super Sunday» mit vier Vorlagen

Canisius Braun, St.Galler Staatssekretär. (Bild: Regina Kühne)

Warum hat der Kanton die Abstimmungen über Klanghaus und Campus Platztor nicht mit einer eidgenössischen Vorlage kombiniert? «Wir achten schon darauf, dass wir die kantonalen Vorlagen möglichst auf die Abstimmungstermine des Bundes legen können – nur schon aus ökonomischen Gründen», sagt Staatssekretär Canisius Braun. Das sei jedoch nicht immer möglich. Für den 30. Juni seien ursprünglich vier kantonale Vorlagen vorgemerkt gewesen. Nebst Klanghaus und Campus rechnete der Kanton auch noch mit Abstimmungen über die Umsetzung des AHV-Steuer-Pakets und die Erhöhung der Kinderzulagen. Dieser «Super Sunday», wie er intern bereits genannt wurde, trat dann aber nicht ein: Das Steuer-Referendum wurde nicht ergriffen und die Initiative zu den Kinderzulagen zurückgezogen. Übrig blieben das Klanghaus und der Uni-Campus.



Laut Braun dürfte das heisse Sommerwetter einiges zur tiefen Stimmbeteiligung beigetragen haben. Auch er nimmt an, dass der Wert mit einer nationalen Vorlage höher gewesen wäre. «Allerdings nur dann, wenn es sich um ein umstrittenes Thema gehandelt hätte.»

Ungewöhnliches Ergebnis beim Klanghaus

Sehr tiefe Stimmbeteiligungen bedeuten in der Regel, dass fast nur jene Bürgerinnen und Bürger an die Urne gingen, die das aus Prinzip bei jeder Abstimmung tun. «Diese Leute haben ein bestimmtes Profil», sagt Emmenegger. «Es sind meist eher ältere Personen, gut ausgebildet, finanziell gut situiert und politisch stark eingemittet.» Das führe normalerweise dazu, dass wenig umstrittene Vorlagen in der Abstimmung erst recht deutlich angenommen würden. Insofern sei das eher knappe Resultat beim Klanghaus überraschend, sagt Emmenegger: «Gemeinden mit sehr tiefer Stimmbeteiligung sind hier eher ins Nein gekippt.» Die Ablehnung habe wohl regionalpolitische Gründe: «Für viele, die Nein gestimmt haben, ist das geplante Klanghaus im Obertoggenburg wohl zu weit weg.» Gleiches gelte für die Sarganserländer Gemeinden, die den HSG-Campus abgelehnt hätten.

Bessere Werte in Gemeinden mit kommunalen Vorlagen

Im Kanton St.Gallen hatten am vergangenen Sonntag vor allem jene Gemeinden eine überdurchschnittliche Stimmbeteiligung, die nebst den kantonalen auch noch über kommunale Vorlagen entscheiden mussten. So stimmte Rüthi über eine Sport- und Freizeitanlage ab – das bewegte über die Hälfte der Stimmbürger an die Urne, auch bei Klanghaus und Campus Platztor stieg die Beteiligung auf über 50 Prozent. Über 30 Prozent erreichten auch Neckertal, Oberhelfenschwil und Hemberg, die über die Einleitung der Gemeindefusion abstimmten. Regelrecht getaucht sind hingegen diverse Gemeinden im Sarganserland und im Linthgebiet. Die schlechteste Stimmbeteiligung des ganzen Kantons hatte Flums mit 15,1 Prozent. Dass dort nebst den kantonalen Vorlagen auch noch eine Richterwahl für das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland anstand, nützte offenbar wenig.