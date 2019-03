«Es braucht nicht mehr nur robuste Kämpfer»: Die Offiziersgesellschaft des Kantons St.Gallen erhält erstmals eine Präsidentin

Dass eine Frau einer Offiziersgesellschaft vorsteht, ist nicht nur ein Novum im Kanton St. Gallen, sondern schweizweit ein Unikum. Zwar sind gemäss Schweizerischer Offiziersgesellschaft vereinzelt Frauen in den Vorständen anzutreffen, die Führungsriege war aber bisher eine Männerdomäne. Einzig in Basel gab es in der Vergangenheit zwei Präsidentinnen. Auch in den unteren Rängen ist der Frauenanteil bescheiden. Derzeit macht ihr Bestand in der Armee 0,7 Prozent aus. In absoluten Zahlen ­dienen insgesamt 995 Frauen; 294 von ihnen haben die Ausbildung zur Offizierin ­abgeschlossen.

Geringfügig grösser ist der Frauenanteil bei den Rekrutinnen und Rekruten. 280 Frauen starteten Anfang Jahr mit dem Militärdienst, der für sie im Unterschied zu den Männern freiwillig ist. Insgesamt traten 11'200 Rekruten zur Winter-RS an. Die Frauen stellen somit rund 1,3 Prozent der Neueintritte. Und die Kurve zeigt nach oben: 2010 waren es noch 0,5 Prozent. Dennoch wird der geringe Frauenanteil des Militärs beklagt, das ohnehin mit einem Rekrutierungspro­blem kämpft. Die Armee wirbt denn auch um weiblichen Nachwuchs, etwa mit der Broschüre «Ich weiss, was ich will!». Nachdem Frauen in der Vergangenheit von Truppengattungen ausgeschlossen waren, die Kampfhandlungen ausführen, stehen ihnen heute alle Funktionen offen. «Gleiche Leistung, gleiche Chance», heisst es in der Broschüre. Voraussetzung ist, dass die Anwärterinnen die Eignungstests bestehen. (nh)