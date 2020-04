Serie «Es braucht mehr als eine mathematisch korrekte Zauberformel»: SP-Kandidatin Laura Bucher fordert eine angemessene Vertretung der Frauen in der Regierung Nach der Coronakrise gehe es darum, die Zukunft gemeinsam zu gestalten, sagt die St.Galler SP-Regierungsratskandidatin Laura Bucher. Dafür brauche es alle fortschrittlichen Kräfte – insbesondere die Frauen.

Laura Bucher, St.Galler SP-Regierungsratskandidatin. Bild: Michel Canonica

Betreff: Zuversicht

Von: Laura Bucher

An: Beat Tinner; Michael Götte

Lieber Beat, Lieber Michael

In seiner letzten E-Mail beschwört Michael die Konkordanz. Beat wird nun einwenden, es sei auch die regionale Herkunft zu berücksichtigen. Damit sich Parlament und Regierung nicht gegenseitig blockieren braucht es aber viel mehr als eine mathematisch korrekte «Zauberformel» für die Zusammensetzung der Regierung.

E-Mail-Wahlkampf Die St. Galler Regierungsratskandidaten Laura Bucher (SP), Beat Tinner (FDP) und Michael Götte (SVP) dürfen derzeit nicht mehr öffentlich auftreten. Wahlkämpfe sind aber wichtig, auch in Krisenzeiten. Deshalb lassen wir sie hier bis zum zweiten Wahlgang am 19. April per E-Mail debattieren.

Gerade nach der Krise geht es darum, die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Wichtig ist, dass die Wirtschaft sich erholen kann und die Menschen auf ihre Chancen, auf Solidarität und auf Gerechtigkeit vertrauen können. Wir müssen dafür sorgen, dass die St.Gallerinnen und St.Galler ihre Krankenkassenprämien und ihre Mieten bezahlen können und dass die Klimaerwärmung nicht weiter voranschreitet. Wir sollten weiter an unserer Standortattraktivität arbeiten, dazu investieren wir in den öffentlichen Verkehr und attraktive Velo- und Fusswege, pflegen unsere hervorragenden Bildungs- und Kulturangebote und verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dafür braucht es alle Kräfte in diesem Kanton. Gemeinsam schaffen wir es, den Kanton St.Gallen nach der Krise in eine gute Zukunft zu führen. Alle fortschrittlichen Kräfte müssen daran mitarbeiten. Dazu gehören insbesondere auch die Frauen, die mit nur einer Frau in der Regierung bisher nicht angemessen vertreten sind.

Für eine gute Zukunft braucht es in der Regierung starke Stimmen – damit wir nach der Krise weitere Herausforderungen wie den Klimawandel gemeinsam angehen können. Ich bin bereit, mich mit Zuversicht für eine gute Zukunft des Kantons einzusetzen.

In diesem Sinne bedanke ich mich für den fairen Wahlkampf und drücke uns die Daumen für eine angemessene Wahlbeteiligung am Sonntag.

Beste Grüsse

Laura