Erster Schnee erreicht das Flachland In der Nacht auf Sonntag hat es bis in tiefe Lagen geschneit. Weiss zeigt sich etwa das Bündner Rheintal sowie vereinzelt das Appenzellerland. Alexandra Pavlovic

Schneeliebhaber haben lange darauf gewartet, nun endlich hat die weisse Pracht auch das Flachland erreicht. In Chur sind beachtliche zehn Zentimeter gefallen, in Landquart sogar zwölf.

Wie sich der Schnee im Bündner Rheintal zeigt, präsentiert Erwin Zingg auf seinem Twitter-Kanal:

@srfmeteo Schnee im Bündner Rheintal

Foto Erwin Zingg pic.twitter.com/yEWscQY1WI — Erwin Zingg (@Erwinzingg) 28. Oktober 2018

Gemäss MeteoSchweiz liegt die Schneefallgrenze am Sonntagmorgen zwischen 500 und 800 Metern. Die Temperaturen betragen in der Früh ein bis drei, am Nachmittag sechs Grad. Die Nullgradgrenze sei im Tagesverlauf auf 2600 Meter steigend. Im Flachland herrsche schwache bis mässige Bise. Es wird meist stark bewölkt bleiben. Längs des Alpennordhanges sind sogar ein paar Aufhellungen möglich, so MeteoSchweiz.

Die weisse Pracht ist aber nicht nur im Bündner Rheintal zu sehen. Um sieben Uhr war der Schnee auch im Appenzellerland zu sehen, wie Meteorologe Lukas Lehner schreibt.

Und auch die Umgebung der Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp zeigt sich in einer weissen Pracht oder wie die Ebenalpbahn unter ihr Bild schreibt: «Abrakadabra wir sind in einem Winterwunderland und das in nur 24 Stunden.»