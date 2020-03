Erster bestätigter Corona-Fall in der Ostschweiz: Bei einer St.Gallerin wurde das Virus nachgewiesen

Eine Frau aus St.Gallen wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Sie befinde sich in guter gesundheitlicher Verfassung und werde vom Kantonsspital St.Gallen betreut, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Die Frau verbrachte Ende Februar einige Tage in Mailand.