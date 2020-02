Die Behördenlöhne kommen nicht vors Volk – St.Galler Bevölkerung lehnt kantonale Initiative ab Es bleibt, wie es ist. Die Löhne der Behördenmitglieder werden im Kanton St.Gallen auch künftig nicht einzeln aufgelistet. Die Stimmberechtigten haben die Initiative am Sonntag mit 53,04 Prozent Nein-Anteil abgelehnt.

Darf das St.Galler Volk bei den Behördenlöhnen bald mitreden? Noch steht das Ergebnis aus. Bild: Benjamin Manser

Das Wichtigste im Überblick

Die St.Galler Stimmbevölkerung lehnt die Initiative «Behördenlöhne vors Volk» am Sonntag mit 53,04 Prozent Nein-Anteil zu 46,96 Prozent Ja-Anteil ab.

Sechs von acht Wahlkreisen haben gegen die Initiative gestimmt. Von den 77 Gemeinden haben 54 Gemeinden die Initiative abgelehnt.

Die Saläre gewählter Behördenmitglieder werden damit auch künftig nicht einzeln aufgelistet und dem Referendum unterstellt.

Die Stimmbeteiligung liegt bei 38,32 Prozent.

Die Initianten haben ihr Ziel verfehlt. Bei der Frage, wie viel ein Stadtpräsident oder eine Schulpräsidentin im Kanton St.Gallen verdient, bestimmt das Volk auch künftig nicht mit. Mit 53,04 Prozent Nein- zu 46,96 Prozent Ja-Stimmen haben die Stimmberechtigten des Kantons St.Gallen die Behördenlohn-Initiative am Sonntag abgelehnt. Die Stimmbeteiligung liegt bei 38,32 Prozent.

So stimmten die Gemeinden ab. Grafik: Kanton St.Gallen

Die Initiative wurde unter anderem in den Gemeinden Diepoldsau, Rüthi, St.Margrethen, Rorschacherberg, Flums, Quarten, Benken, Häggenschwil und Waldkirch angenommen. Nein sagen unter anderem Mörschwil, Rheineck, Berg SG, Steinach, Uznach und Flawil.

Die Städte St.Gallen, Rapperswil-Jona, Gossau und Wil haben die Initiative abgelehnt, Rorschach hat Ja gesagt.

Die Löhne werden nicht einzeln aufgelistet

Es bleibt damit bei der heutigen Regelung, die das kantonale Gemeindegesetz vorschreibt. Die Lohnsumme wird weiterhin pauschal ausgewiesen, statt in den Budgets einzeln aufgelistet. Mit der Ablehnung der Initiative werden die einzelnen Löhne nicht dem Referendum unterstellt. Die Höhe der Gehälter bestimmt auch künftig nicht die Bevölkerung.

Das Komitee, bestehend aus SVP-Vertretern sowie Vertretern von Jungfreisinnigen, Jungen Grünliberalen und Grünliberalen, sammelte im Frühling und Sommer 2018. Es brachte 4344 gültige Unterschriften zusammen. Für das Zustandekommen der Einheitsinitiative nötig waren 4000. Die Vereinigung der St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten sträubt sich gegen die Veröffentlichung von Behördenlöhnen. Auch der St.Galler Kantonsrat lehnte die Initiative ab.

SVP: «Einsatz hat sich gelohnt»

Die SVP des Kantons St.Gallen nimmt am Sonntag in einer Medienmitteilung Stellung zum Abstimmungsergebnis. «Obschon das Anliegen vom St. Galler Stimmvolk sehr knapp verworfen wurde, machten die Gegner in der parlamentarischen Debatte und im Abstimmungskampf weitgehende Konzessionen», schreibt die Partei. Der Einsatz für mehr Transparenz und Mitbestimmung habe sich gelohnt.