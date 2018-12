Rap-Grobian Travis Scott und die Ananas-Dramatiker Rae Sremmurd folgen auf Eminem am Open Air Frauenfeld Die Organisatoren des Open Airs Frauenfeld haben am Dienstagvormittag erste Künstlernamen zum Line-Up 2019 bekannt gegeben. Unter ihnen befinden sich einige Altbekannte. Der US-Amerikaner Travis Scott etwa spuckte bei seinem Auftritt 2015 in Frauenfeld einen Zuschauer an, nachdem ihm dieser einen Schuh klauen wollte. Samuel Koch

Travis Scott bei seinem Auftritt am Open Air Frauenfeld 2017. (Bild: Thi My Lien Nguyen, 6. Juli 2017)

Erste Namen sickerten bereits vor dem offiziellen Startschuss am Dienstagvormittag um 10 Uhr durch. Auf Sozialen Medien wie Instagram oder Twitter machten erste grosse Namen wie Travis Scott, Materia & Casper oder Rae Sremmurd die Runde, die am Open Air Frauenfeld 2019 ihre Lieder spielen. Insgesamt publizierte der Veranstalter 21 von insgesamt 51 Acts, die vom kommenden 11. bis 13. Juli auf den Bühnen der Frauenfelder Allmend auftreten werden.

Eines ist den Veranstaltern gewiss: Das Rekordergebnis vom vergangenen Jahr zu toppen, dürfte ein schwieriges Unterfangen werden. Dank der Rückkehr von Eminem waren erstmals vor Türöffnung alle 180'000 Tagestickets restlos ausverkauft, womit sich täglich bis zu 50'000 Festivalbesucher auf der Grossen Allmend tummelten.

Loooos geht’s! Wir freuen uns euch die ersten 21 von 51

Acts des Openair Frauenfeld 2019 vorstellen zu dürfen. Mit dabei US-Megastar Travis Scott, die beiden deutschen Super Combos Marteria und Casper & Bonez MC und Raf Camora! Weitere Acts folgen, stay tuned! pic.twitter.com/o03BPEFC0V — Openair Frauenfeld (@OpenairFF) December 11, 2018

Viele Rückkehrer und ein Lokalmatador

Unter den Namen im Line-Up befinden sich mit Materia & Casper, Flatbush Zombies, Bonez MC & RAF Camora oder Rae Sremmurd und Travis Scott einige Namen, die schon in Frauenfeld aufgetreten sind. Letzterer, der 26-jährige Rapper aus Texas, gastierte bereits zweimal am Open Air Frauenfeld. In Erinnerung bleibt vor allem der sogenannte «Shoe-Gate». Bei einem Bad in der Menge verlor er einen Schuh und hetzte danach die Menge gegen einen jungen Festivalbesucher auf, der ihm diesen gestohlen haben soll. Schliesslich bespuckte Travis Scott den Jugendlichen, als die Sicherheitsleute diesen abführten.

Ebenso Schlagzeilen machten das amerikanische Bruder-Duo von Rae Sremmurd. Nach ihrer Frauenfeld-Premiere im Sommer 2017 ging ein Video viral durch die Decke, in welchem über den jüngeren der beiden Brüder, Slim Jimmy, berichtet wird, der trotz grosser Sicherheitsvorkehrungen um eine Ananas gebracht worden sei. In einer fiktiven Berichtersattung des Nachrichtensendes WCNS kamen selbst die Superstars zu Wort. Schliesslich stellte sich die Geschichte als Ente heraus.

Für Manillio alias Manuel Liniger kommt der Auftritt in Frauenfeld einem Heimspiel gleich, stammt der 31-Jährige doch ursprünglich aus Frauenfeld. Bekannt ist er etwa durch seinen Hit «Schall und Rauch».

Weitere Acts tröpfeln nach

Wann weitere Namen des Line-Ups 2019 bekannt werden, steht noch nicht fest, wie Open-Air-Sprecher Joachim Bodmer auf Anfrage sagt. «Ein Teil der Namen weiterer Künstler ist uns bekannt», meint Bodmer. Aus vertraglichen Gründen seien den Veranstaltern jedoch die Hände gebunden, bereits Namen zu nennen. Ebenso wenig gibt er Auskunft über weitere Headliner.

Klar ist, Travis Scott gehört definitiv zu einem der grossen Namen, der nächstes Jahr nach Frauenfeld kommt. Den Vorwurf, dass alle paar Jahre dieselben Namen auf dem Line-Up stehen, lässt Bodmer nicht gelten. «Wir organisieren diese Acts, welche die Leute sehen wollen», meint er. Gerade Travis Scott - oder Macklemore, zuletzt 2016 in Frauenfeld - seien Künstler, welche die Organisatoren schon als Unbekannte haben engagieren können. «Heute füllen sie ganze Stadien.»

