Erst McDonald wollte sein Spielgeld nicht Mit Dekorationsgeld ging ein 32-Jähriger Oberländer auf Shoppingtour – trotz Vorverurteilung. Erst die 37. «Blüte» ging nicht auf.

Filmreif: Auf Missbrauch von Filmgeld drohen bis zu zehn Jahre Haft Bild: Getty

Er kann es einfach nicht lassen: Frisch wegen Geldfälschung verurteilt, ging ein 32-Jähriger Oberländer erneut auf Einkaufstour mit den Spielgeld-Blüten – und endete jäh beim Burgerkauf.

Vom Bastelkeller in den Geldverkehr

Es ging schon einmal nicht gut: Nach seiner Verurteilung im Februar 2019 wegen Geldfälschung zog es den Verurteilten wieder zum «Movie Money» und dem Trickbetrug. Um auf Nummer Sicher zu gehen, präparierte der 32-Jährige das Spielgeld, das im Theater, in Filmen oder Theatern verwendet wird, mit Tesa, Tipp-Ex und Korrekturfolie. Sogenanntes Movie Money sieht echten Scheinen zum Verwechseln ähnlich, allenfalls eine Aufschrift am Rand warnt vor der Annahme: This ist not legal. Das wurde von dem Angeklagten so geschickt manipuliert, das eine Pizzeria, eine Bäckeri und die Tankstelle sein Geld annahmen. Insgesamt 36 Scheine brachte der Trickbetrüger so in den Zahlungsverkehr.

Aufgemotztes Spielgeld, hingebungsvoll aufbereitet

Dass hinter der Betrugstour System stand, beweisen zwei Hausdurchsuchungen: Sechs Zwanziger-, 38 Zehn- und vier Mal fünf Euro-Scheine wurden so bearbeitet, dass das Kinegramm «verwechstungstauglich» schimmerte. Das Kinegramm dient auch bei Ausweisen und anderen Dokumenten zum Schutze der Originalität.

Die Lust auf Burger beendete das Spiel

405 ausgegebene Falsch-Euro-Scheine später zückte der Geldfälscher schliesslich auch bei einer McDonald-Filiale einen "falschen Zwanziger" - und wurde damit erwischt. Nach seiner Verhaftung drohten ihm wegen Geldfälschung bis zu zehn Jahren Haft. Grund für das verhältnismässig harte Strafmass: Ältere, Sehnbehinderte Menschen, oder Barbetriebe die in schlechten Lichtverhältnissen arbeiten, sind hier die Leidtragenden. 21 Monate Haft werden ausgesprochen, sieben davon unbedingt. 405 Euro werden für verfallen erklärt, und sind mit 250 Euro Verfahrenskosten zu zahlen. «Zurück auf Los» gilt eben doch nur auf dem Spielbrett.