«Erschreckend, was in St.Gallen abgeht»: Rallye-Organisator übt nach Bussen-Streit harsche Kritik an der Stadt Weil acht Begleitfahrzeuge an der «Classica St.Gallen» gebüsst wurden, macht sich bei den Organisatoren der Oldtimer-Rallye Unmut breit. Sie äussern Kritik am Vorgehen der Stadtpolizei – und sagen, warum sie so schnell nicht mehr in die Gallusstadt zurückkehren wollen. Die Stadt reagiert irritiert auf die Vorwürfe. Luca Ghiselli

Die Premiere der Oldtimer-Rallye Classica St.Gallen stiess beim Publikum auf reges Interesse. (Bild: PD)

Hans André Bichsel ist immer noch aufgebracht: Der Organisator der «VP Bank Rally», die unter dem Titel «Classica St.Gallen» am vergangenen Sonntag erstmals in der Gallusstadt Halt gemacht hat, ist erstaunt über das Vorgehen der Stadtpolizei. Diese hatte die Halter von acht Begleitfahrzeugen gebüsst, weil sie in der Begegnungszone auf dem Marktplatz parkiert hatten. Doch das ist nicht alles, was den Rallye-Organisator am Sonntag stutzig gemacht hat.

Polizei droht wegen Tavolata mit Strafanzeige

Fahrer und Organisatoren haben vor einem Restaurant in der Altstadt eine Tavolata, ein gemeinsames Mittagessen, veranstaltet. Auch dort dauerte es nicht lang, bis die Polizei kam. «Sie drohte uns mit einer Strafanzeige, wenn die Sitzbänke nicht dichter ans Gebäude gestellt werden würden.» Was er dort erlebt habe, sei unglaublich gewesen, sagt der Rallye-Organisator. Ein konstruktives Gespräch sei nicht möglich gewesen. Hans André Bichsel sagt:

«Wir haben Ähnliches in Basel, Zürich und anderen Städten veranstaltet. Dort hatten wir nie solche Probleme. Was in St.Gallen abgeht, ist erschreckend.»

Generell sei die Polizeipräsenz am Anlass übertrieben gewesen, findet der Rallye-Organisator. «Es wurde ständig patrouilliert, man hat uns fast beim Essen zugesehen.» Auch der Bewilligungsprozess sei alles andere als optimal verlaufen. Man habe nur sehr kurzfristig eine Bewilligung für den Anlass erhalten – und erst noch mit unzähligen Auflagen.

Alles in allem habe die Stadt St.Gallen eine schlechte Visitenkarte abgegeben, schliesslich seien die Rallye-Teilnehmer auch Touristen. Das sei sehr schade, sagt Hans André Bichsel. Denn der Anlass sei, abgesehen von den unerfreulichen Nebenschauplätzen, eigentlich ein Erfolg gewesen: «Der Anlass war toll, der Speaker kompetent, das Publikum zahlreich und das Wetter schön. Da ist es umso unglücklicher, wenn Querelen mit den Behörden die Freude über die gelungene Veranstaltung trüben.»

