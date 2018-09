«Er hat Aussenseiter-Chancen»: Stimmen aus der SVP-Fraktion zu den Ambitionen des Ausserrhoders David Zuberbühler auf das Nationalratspräsidium Heute Nachmittag stellt die SVP die Weichen für das Nationalratspräsidium in zwei Jahren. Zu den vier Kandidaten in der Fraktion gehört auch der Ausserrhoder David Zuberbühler. Ostschweizer Fraktionskollegen äussern sich zu seinen Erfolgsaussichten. Adrian Vögele, Bern

David Zuberbühler am Rednerpult im Nationalratssaal. (KEYSTONE/Anthony Anex)

Seit knapp drei Jahren ist er im Nationalrat, nun will der Ausserrhoder David Zuberbühler schon höchster Schweizer werden. Er präsentiert sich heute Nachmittag in der SVP-Fraktion als einer von vier Kandidaten. Zwar geht es konkret um das Amt des 2. Vizepräsidenten - doch dieser steigt in der Regel, wenn er einmal gewählt ist, innert zwei Jahren zum Präsidenten auf. Seine Kandidatur als 2. Vizepräsident scheine "der nächste logische Schritt" zu sein, sagt Zuberbühler im Interview.

Nebst Zuberbühler stellen sich der Berner Andreas Aebi, der Bündner Heinz Brand und der Freiburger Pierre-André Page zur Wahl. Pages Chancen gelten als gering, da das Ratspräsidium derzeit bereits komplett mit Vertretern der lateinischen Schweiz besetzt ist. Die beiden Deutschschweizer Kandidaten wiederum sind beide länger im Nationalrat als Zuberbühler. Aebi gehört dem Rat seit 2007 an, Brand seit 2011.

Ostschweizer Fraktionskollegen unterstützen Zuberbühlers Kandidatur. "Er ist sicher nicht der Favorit", räumt Toni Brunner vor der Fraktionssitzung ein. "Aber er hat Aussenseiter-Chancen." Zuberbühler verkörpere mit seiner Ruhe und Seriosität typische Ostschweizer Tugenden. "Für das Nationalratspräsidium sind vor allem drei Dinge wichtig: Man muss repräsentieren und führen können - und man muss die Menschen gern haben." All das treffe auf Zuberbühler zu. Mangelnde Erfahrung im Nationalrat sei nicht das Problem: "Jeder hier im Saal könnte die Funktion des Präsidenten erfüllen", ist Brunner überzeugt. Dafür würden im Hintergrund Drehbücher geschrieben, denen man nur zu folgen brauche.

"Schlussgang wäre ein Erfolg"

Die Wahl in der Fraktion läuft ähnlich wie eine Bundesratswahl: Es gibt mehrere Durchgänge, in jedem Durchgang scheidet jemand aus. "Wenn David Zuberbühler in den Schlussgang käme, wäre das ein Erfolg", sagt Brunner. Doch es sei auch nicht ausgeschlossen, dass er überraschend gewinne.

Auch Roland Büchel glaubt, dass Zuberbühler mit seiner seriösen Art punkten kann. "Wenn er sich heute Nachmittag in der Fraktion gut präsentiert, kann er es in den Schlussgang schaffen. Ich unterstütze ihn auf jeden Fall bis zuletzt."

Posten könnte bei Wiederwahl helfen

Lukas Reimann ist etwas weniger optimistisch: Mit dem Nationalratspräsidium würden in der Regel jene belohnt, die schon länger im Rat tätig seien. "Als Ostschweizer gebe ich natürlich David Zuberbühler meine Stimme." Doch Favorit ist aus Reimanns Sicht Andreas Aebi. Er selber könnte sich nicht vorstellen, für das Präsidium zu kandidieren, sagt Reimann - "weil man während drei Jahren auf das aktive Politisieren verzichten muss, zuerst als Vize und dann als Präsident".

Sollte Zuberbühler heute tatsächlich auf das Präsidium einspuren, könne das seine Chancen auf eine Wiederwahl in den Nationalrat im kommenden Jahr erhöhen, sagen Fraktionskollegen: Ausserrhoden hatte seit fast hundert Jahren keinen Nationalratspräsidenten mehr. Allerdings gilt es als sicher, dass die Ausserrhoder FDP den verlorenen Sitz zurückerobern will. "Wenn die Freisinnigen einen bereits gesetzten Nationalratspräsidenten angreifen, wäre das fast ein Angriff auf die Institution", sagt Toni Brunner.