Walenstädter Nachbarn streiten 20 Jahre lang um eine Grenzmauer - und auch die Gemeinde macht keine gute Falle Eine Steinmauer zwischen zwei Grundstücken beschäftigt die St.Galler Gerichte und zweimal auch das Bundesgericht. Nun muss der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden.

Den Stein des Anstosses bildet eine Grenzmauer zwischen dem Grundstück eines Ehepaares und seines Nachbarn, laut Baubewilligung von 1998 «eine Steinblockmauer mit Hinterfüllung, entlang der Grenze errichtet, mit Einwilligung des Nachbarn». Doch irgendwie ist die Mauer des Paares gegenüber dem Nachbarn beim Bau ein wenig grösser geraten als genehmigt, zudem 40 Zentimeter höher und nicht ganz am rechten Platz.

So kam es zum Streit, in dessen Verlauf sich keine Seite mit allzu viel Ruhm bekleckerte, wohl auch die Gemeinde Walenstadt nicht. Zunächst zogen sich die Klagen auf dem Instanzenweg dahin, bis schliesslich das St.Galler Verwaltungsgericht dem Nachbarn im April 2012 teilweise Recht gab, abschliessend, wie es zunächst aussah. Insbesondere sei festzuhalten, hiess es, «dass die Mauer nur unter der Voraussetzung bewilligt worden sei, dass ein Satz Steine mit einer Höhe von 70 bis 80 Zentimetern um rund 60 Zentimeter zurückversetzt werde». Teilweise Rückbau also, quasi ein Kompromiss. Es sei Aufgabe der Gemeinde, über die Herstellung des rechtmässigen Zustands zu befinden und ihn auch umzusetzen. Soweit, so klar.

Die Gemeinde hätte handeln müssen

Doch dagegen erhoben gleich beide Parteien Widerspruch, unter anderem auch bereits 2013 erfolglos beim Bundesgericht; das Ehepaar, weil es grundsätzlich gegen die Rückversetzung opponierte; der Nachbar, weil das Urteil seiner Auffassung nach den angeblich falschen Grenzabstand hinnahm, er also nicht vollständig Recht erhalten habe.

Zu all dem verzichtete die Gemeinde vorderhand auf die Anordnung von Wiederherstellungsmassnahmen, also auf die Umsetzung des gerichtlich und später auch bundesgerichtlich bestätigten Kompromisses. Die Höhenabweichung liege im Toleranzbereich, hiess es, wenn überhaupt würden lediglich einzelne Steine das Grundeigentum überragen.

Dagegen opponierte, wie vorhersehbar, wiederum der Nachbar und bekam ein Jahr später vom kantonalen Baudepartement Recht. Dagegen klagten nun ihrerseits sowohl das Ehepaar als auch der Nachbar selbst erneut beim Verwaltungsgericht St.Gallen. Dieses hiess das Anliegen des Nachbarn zwar gut, soweit es darauf eintrat. Zudem wies es die Gemeinde Walenstadt klar an, «die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes unter Androhung der Ersatzvornahme anzuordnen». Das darf als deutlich gelten. Doch die Beteiligten waren aus jeweils eigenen Gründen immer noch unzufrieden und rekurrierten erneut beim Bundesgericht, weil sie sich, wie das Ehepaar gar nicht oder wie im Falle des Nachbarn, nur teilweise gewürdigt sahen. Auch die Gemeinde war vertreten, sie beantragte dem Bundesgericht gar, vor Ort in Walenstadt einen Augenschein durchzuführen.

Das Bundesgericht weist jetzt aber in seinem jüngsten Urteil alle Beschwerden ab. Es stützt mit seinem Entscheid erneut das Urteil des St. Galler Verwaltungsgerichts von 2012 (!) und zwar vollumfänglich.

Bundesgerichtliches Stirnrunzeln

Das Bundesgericht staunt dabei nicht schlecht über den Antrag der Gemeinde auf einen Augenschein vor Ort. Diese hatte ins Feld geführt, dass ihre Vertreter noch nicht lange genug im Amt seien, um die Umstände des Falles genau zu kennen. Dass die Gemeinde die Verhältnisse ohne bundesgerichtlichen Augenschein angeblich nicht genau genug kennen wolle, überzeuge das Bundesgericht im Blick auf die langjährige Geschichte und die vielen Verfahren nicht, heisst es trocken. Vielmehr sei es Aufgabe der Gemeinde, über die Herstellung eines rechtmässigen Zustands der Mauer zu befinden, so wie es das Verwaltungsgericht schon vor Jahren angeordnet hatte.

Zusammenfassend hält das Bundesgericht denn auch fest, dass es jetzt einzig darum gehe, das erste Urteil des Verwaltungsgerichts durch Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands umzusetzen. «Daran wird sich die Gemeinde zu halten haben.» Und es ergänzt mit einem klangvollen Schlussgong: «Soweit die Parteien auf eigenen abweichenden Standpunkten beharren, sind sie nicht zu hören.» Die rein appellatorische Kritik der Streithähne sei und bleibe wirkungslos, heisst das. Diese dürfen sich immerhin die Gerichtskosten aus Lausanne von 8000 Franken jeweils hälftig und einträchtig teilen.