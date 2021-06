Einspurinseln im Kanton St.Gallen Noch fehlen 600 Meter: Am Montag wird in Rorschach das vorletzte Nadelöhr im West-Ost-Schienenverkehr eingeweiht Die Beseitigung der Einspurstrecke zwischen Goldach und Rorschach Stadt wird unterschätzt – es ist die vorletzte auf der West-Ost-Transversale zwischen Genf und St.Margrethen. Noch aber fehlt der letzte Akt.

Nachtarbeiten zwischen Goldach und Rorschach St.Gallen. Bild: Rudolf Hirtl



Eine winzige Strecke, ein langer Weg, ein bedeutsamer Zwischenschritt im internationalen öffentlichen Verkehr und in der Stadtentwicklung der Stadt Rorschach: Kaum zu glauben, dass es Jahre dauert, bis ein paar Meter Bahngleis gebaut sind. Kaum zu glauben, dass es dafür ein Urteil des Bundesgerichts braucht. Und kaum zu glauben, dass das Nadelöhr einer der letzten einspurigen Bahnabschnitte zwischen Genf und St.Margrethen ist. Am Montag wird die Doppelspur Goldach–Rorschach Stadt in Betrieb genommen.

Ein Einwurf: Selbst wenn alle übrigen Infrastrukturausbauten bereits umgesetzt sind: Der letzte Akt fehlt noch. Die Einspurinsel in Rorschach ist also noch nicht definitiv vom Tisch – noch fehlen 600 Meter Doppelspurausbau, um auch den letzten Flaschenhals auf der Schweizer West-Ost-Transversale zwischen Rorschach Stadt und Rorschach Hauptbahnhof zu beseitigen: Über diesen Abschnitt verkehren im Zeithorizont 2035 je Richtung vier S-Bahnen, zwei InterRegio-Züge, ein EuroCity sowie die Züge des Güterverkehrs. Die Kapazität der Doppelspurstrecke ist damit erschöpft.

Die Ostschweiz international Richtung Osten anbinden

Paul Rechsteiner, St.Galler Ständerat. Bild: Key/Alessandro Della Valle

Die Beseitigung des Rorschacher Flaschenhalses ist demnach wichtiger, als sich auf den ersten Blick vermuten liesse: Der St.Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner sagt:

«Die Ostschweiz wird so endgültig an den europäischen Hochgeschwindigkeitsverkehr in Deutschland angeschlossen.»

«Wir werden ab Dezember den EC München in zweieinhalb Stunden ab St.Gallen und dreieinhalb Stunden am Zürich fahren können.»

Noch ist das letzte Teilstück des Doppelspurausbaus nicht in trockenen Tüchern. Der Ständerat hat zwar im März 2019 auf Antrag Rechsteiners den Doppelspurausbau in der Stadt Rorschach ins Bahn-Investitionsprogramm der Zukunft, Step 2035, aufgenommen, «bis zur Umsetzung wird es aber noch eine Weile dauern», wie Insider sagen. «Dieser letzte, anspruchsvolle Teil ist zwar bewilligt, aber noch nicht einmal projektiert.»

Fahrplan um die Flaschenhälse herum konstruieren

Im Endausbau werden mit der durchgehenden Doppelspur auch die letzten Kapazitätsengpässe auf der Strecke Zürich-St.Gallen-St.Margrethen-München entschärft. Damit wird der Fahrplan stabiler. Denn: Die Einspurabschnitte sind für die Planer eine Crux – es sind Fixpunkte im Fahrplan, weil hier nicht zwei Züge gleichzeitig auf der gleichen Strecke verkehren können. Der ganze Fahrplan muss um diese Flaschenhälse herum konstruiert werden – der Normalfahrplan ist im täglichen Betrieb kein Problem, aber entstehende Verspätungen wirken sich eins zu eins auf die Gegenzüge aus. Davon betroffen ist unter andrem die internationale Linie Zürich–St.Gallen–Bregenz–München.

Bundesgericht lehnt 2017 Lärmbeschwerde ab

Die Bauarbeiten entlang des Abschnitts von Goldach bis Rorschach Stadt dauerten nur von 2019 bis 2021 – dafür wurde die bestehende Doppelspur, die an der Westseite kurz vor dem Bahnhof Goldach endete, für 40 Millionen Franken auf der Ostseite verlängert. Der Ausbau wurde mehrere Male verschoben: Zuletzt hatte das Bundesgericht 2017 die Beschwerde einer Anwohnerin wegen Lärms abgewiesen. Aussergewöhnlich ist das nicht: Das Bundesgericht wird nicht selten angerufen, wenn es um Ansprüche beim öffentlichen Verkehr geht.

Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr, Kanton St.Gallen. Bild: PD

Einmal gebaut, wird mit der Doppelspur auch ein stabiler Fahrplan für den halbstündlichen Interregio Zürich-St.Gallen-Chur und eine vierte S-Bahn pro Stunde zwischen St.Gallen und Rorschach möglich, wie Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr beim Kanton St.Gallen, sagt.

Nicht die letzte Einspurstrecke im Kanton St.Gallen

Ist die Strecke Goldach–Rorschach die letzte Einspurstrecke im Kanton St.Gallen? «Nein, bei weitem nicht», sagt Amtsleiter Ruggli.

«Das ganze Toggenburg ist einspurig geführt, ebenso Teile im Linthgebiet und im Rheintal.»

Nach Rorschach wird als nächstes am 30. August der Doppelspurausbau Uznach–Schmerikon gefeiert; auch hier musste das Bundesgericht entscheiden. Mit dem Fahrplanwechsel 2024 folgt der Doppelausbau im Rheintal: Konkret geht es um den Ausbau zwischen Sevelen und Buchs (vier Kilometer), in Buchs Nord (0,9 Kilometer) sowie zwischen Oberriet und Oberriet Nord (2,1 Kilometer). Die SBB rechnen mit Gesamtkosten von rund 238 Millionen Franken.