Einsprache Roger Federers Bauvorhaben in Rapperswil-Jona stockt Die Bauarbeiten auf dem Grundstück von Tennisstar Roger Federer in Rapperswil-Jona liegen auf Eis. Nach einer Einsprache der Gewässerschutzorganisation Aqua Viva wurde jetzt ein neues Gesuch eingereicht.

Roger Federer möchte in Rapperswil-Jona bauen. Bild: Dita Alangkara / AP

(av) Die Nachricht warf hohe Wellen: Vor bald zwei Jahren wurde bekannt, dass Tennisstar Roger Federer mit seiner Familie nach Rapperswil-Jona ziehen will – und dort an bester Lage ein Grundstück gekauft hat. Sein Bauvorhaben direkt am See kommt allerdings nicht gut voran. So zeigte sich, dass eine Altlastensanierung nötig ist, weil der Boden mit altem Bauschrott kontaminiert ist. Gegen die Sanierung hat der Verein Aqua Viva, der sich für den Gewässerschutz einsetzt, Einsprache eingereicht. Mit Erfolg, wie die «Linth-Zeitung» berichtet: «Das Gesuch der Bauherrschaft wurde sistiert», bestätigt Christian Leutenegger, Bauchef in Rapperswil-Jona, gegenüber der Zeitung.

Alle Bautätigkeiten auf dem Grundstück, die Auswirkungen auf den Gewässerraum und die geplante Altlastensanierung haben, wurden eingestellt. Auch die Anwaltskanzlei, welche sich um Federers Bauvorhaben kümmert, bestätigt dies: Es habe Unklarheiten darüber gegeben, was zu einer Eingabe im Zusammenhang mit der Altlastensanierung gehören, sagt einer der Anwälte laut «Linth-Zeitung».



Neues Gesuch für den gesamten Uferbereich



Die Einsprecherin Aqua Viva zeigt sich zufrieden. «Aktuell gibt es keine Aktivitäten auf der Fläche, welche die Gewässerräume betreffen.» Die zentralen Forderungen der Einsprache seien erfüllt. Nichtsdestotrotz will sich die Gewässerschutzorganisation neben dem Mitwirkungsverfahren auch im Falle einer Neuauflage aktiv am Prozess beteiligen und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zum Schutz der Gewässer sicherstellen, wie die «Linth-Zeitung» weiter schreibt.

Inzwischen wurde ein neues Gesuch für den gesamten Uferbereich zur Vorprüfung eingereicht. Wie die Chancen für das neu eingereichte Projekt stehen, ist offen: Wie Bauchef Christian Leutenegger sagt, wurde darüber noch kein Entscheid gefällt.