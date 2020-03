Einschränkungen bei St.Galler Ämtern: Autoprüfungen abgesagt, Frist für Steuererklärung verlängert, keine Pässe und IDs Aufgrund der Hygienevorschriften des Bundes passen das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt sowie das Migrationsamt im Kanton St.Gallen die Verfügbarkeit ihrer Dienstleistungen an.

Im Kanton St.Gallen sind Fahrprüfungen derzeit alle abgesagt.

Severin Bigler / LTA

(pd/red) Ab sofort bleiben die Schalter der beiden Ämter geschlossen, hingegen kann die Bevölkerung alle Dienstleistungen per Post beanspruchen. Wer Fragen hat, kann diese zu den bisherigen Öffnungszeiten telefonisch stellen. Auch das Steueramt empfiehlt, bei Fragen den Kontakt über die digitalen Kanäle zu suchen. Wie es in einer Medienmitteilung zudem heisst, wird gleichzeitig die Einreichefrist für die Steuererklärung um zwei Monate auf den 31. Mai verlängert.

Über Post erledigen

Wer beispielsweise ein Nummernschild abgeben will oder den Fahrzeugausweis erneuern muss, kann dies auch über die Post erledigen. Informationen und Formulare findet man zudem auf der Webseite www.stva.sg.ch. Auch Schiffshalterinnen und -halter müssen ab sofort ihre Anliegen per Post einreichen oder per Telefon mitteilen. Briefe kann man auch direkt beim Briefkasten auf der Rückseite der Frongartenstrasse 5 in St.Gallen (Innenhof) einwerfen. Die Poststellen im Kanton St.Gallen bieten zudem weiterhin folgende Fahrzeugzulassungsgeschäfte an:

Fahrzeugausweis annullieren

Kontrollschilder deponieren

Wiederinverkehrssetzung der dort deponierten Kontrollschilder

Fahrzeugwechsel (ohne Code 178 «Halterwechsel verboten»)

Ersatzfahrzeugausweis

Fahrzeugprüfungen abgesagt

Wie es in der Medienmitteilung weiter heisst, führt das Strassenverkehrsamt ab sofort keine Fahrzeugprüfungen mehr durch. Wer für die nächsten Tage und Wochen ein Aufgebot hat, muss dieses nicht wahrnehmen. Dies gilt bis auf Widerruf. Die Fahrzeughalter werden anschliessend wieder neu aufgeboten.

Aufgrund der ausserordentlichen Lage finden im Kanton St.Gallen ab sofort auch keine praktischen Führerprüfungen, Schiffsführerprüfungen oder Kontrollfahrten mehr statt. Zudem können keine Prüfungstermine reserviert werden. Auch diese Einschränkungen gelten bis auf Widerruf.

Der Kanton rät Personen, die Anliegen in diesen Bereichen haben, vorgängig die Webseite des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes www.stva.sg.ch zu konsultieren.

Reduzierter Betrieb der Ausweisstelle

Das Erfassungszentrum für Biometrieerfassungen für Schweizer Pässe, Identitätskarten und Ausländerausweise ist ab sofort geschlossen. Rückfragen oder bei äusserst dringenden und notfallmässigen Reisen kann per Mail über ausweisstelle@sg.ch Kontakt aufgenommen werden. Rückfragen zum Ausländerausweis können unter migrationsamt@sg.ch gestellt werden. Die Wiedereröffnung der Schalter wird auf der Website der Ausweisstelle publiziert. Diese lautet www.migrationsamt.sg.ch.

Auch das Steueramt rät Personen mit Steueranliegen, auf einen Besuch an den Schaltern beim Kanton oder in den Gemeinden zu verzichten. Besser ist es, diese Fragen per E-Mail oder Telefon zu stellen.