«Eine ungeheure Missachtung unserer Arbeit und Leistung»: Über 80 St.Galler Kulturschaffende formieren sich gegen die SVP Von Lika Nüssli bis Manuel Stahlberger: 80 Kulturschaffende aus St.Gallen wenden sich in einem offenen Brief an die SVP. Die Parteivertreter zeigen sich vom Vorgehen der Kulturschaffenden befremdet. Exklusiv für Abonnenten

Stellen sich gegen die Volkspartei: Anja Tobler (links), Manuel Stahlberger (Mitte) und Lika Nüssli (rechts) – und einige mehr. Bilder (v.l.n.r.):

Benjamin Manser, Michel Canonica, PD

80 Absender und fünf Adressaten. Die St.Galler Kulturszene wendet sich in einem offenen Brief an die St.Galler SVP-Vertreter in Bundesbern. Über 80 Kulturschaffende, darunter Namen wie Schauspieldirektor Jonas Knecht, Künstlerin Lika Nüssli oder Liedermacher Manuel Stahlberger, haben den Brief unterzeichnet und machen ihrem Groll gemeinsam Luft. Den Auftakt für den gemeinsamen Auftritt machte eine Meldung aus der Finanzkommission im Bundeshaus. Die Forderung seitens der SVP-Vertreter in der Kommission: Die Soforthilfe für Kulturschaffende soll gestrichen, die Coronaausfallentschädigung gekürzt werden. Im Schreiben, in dem die «Ungleichbehandlung» angeprangert wird, und das ans St.Galler SVP-Präsidium sowie an die St.Galler Nationalräte der Partei adressiert ist, heisst es:

«Die Forderung der SVP bedeutet eine ungeheure Missachtung unserer Arbeit und Leistung.»

Und weiter: «Corona trifft uns alle und trifft uns alle unverschuldet.» Kulturinstitutionen treffe die Krise besonders hart, «denn wir werden mit grosser Wahrscheinlichkeit zu den Letzten gehören, die wieder arbeiten dürfen». Die SVP sei wohl der Meinung, dass die Kulturschaffenden keine Berechtigung hätten, eine gesicherte Existenz zu führen. Denn:

Marius Tschirky, Sänger und Kinderliedermacher Bild: André A. Niederberger

«Wir wurden engagiert, wir hatten Publikum, ein Einkommen, wir haben Steuern bezahlt.»

Die SVP habe eine rote Linie überschritten, sagt etwa Sänger und Kinderliedermacher Marius Tschirky, der den Brief mitunterzeichnet hat. Er habe stets Steuern bezahlt und sein Einkommen mit Erfolg alleine gestemmt. Dass die SVP nun in der Not Staatshilfe verweigern wolle, sei schlicht «unanständig».

Beide Seiten zeigen sich befremdet

Bei ihnen sei bisher keine Post der Kulturschaffenden eingetroffen: Die SVP-Nationalräte Esther Friedli und Roland Rino Büchel Bild: Urs Bucher

Unanständig. Dieselbe Wortwahl benutzen die angesprochenen SVP-Politiker. Den Brief haben sie nämlich noch nicht erhalten. Sowohl Roland Rino Büchel als auch Esther Friedli, beide im Nationalrat, zeigen sich deshalb befremdet über das Vorgehen der Kulturschaffenden, die sie via Medien angreifen. Es brauche keine Spezialhilfe, weder für die Kultur noch für die Luftfahrt, sagt Nationalrat Büchel. Die Kultur sei ohnehin über Staatsbeiträge grundfinanziert, ergänzt Esther Friedli.

Beide sind nicht Mitglied der Finanzkommission und waren deshalb an den angeprangerten Entscheidungen der Kommission nicht beteiligt, wo die SVP schliesslich überstimmt wurde. Die Kürzungsanträge wurden am Samstag aber durch die SVP-Fraktion geschlossen bestätigt. Ihr einziges Zugeständnis an die Kultur: Die SVP fordere mit Vehemenz das schnellstmögliche Ende des Lockdowns. Dies käme auch den Kulturschaffenden zugute, sind sich die beiden Nationalräte einig.

Anja Tobler, Schauspielerin und Initiantin des offenen Briefs Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Für Schauspielerin Anja Tob­ler, die den offenen Brief initiierte, ist das nicht genug. Sie hätte von der SVP gerne Alternativvorschläge gehört, wie sich Künstler ohne Kurzarbeit oder Kredite durch die Krise schlagen sollen. Tobler ergänzt:

«Die Krise ist nicht der Zeitpunkt, um eine Grundsatzdiskussion über den Wert der Kultur zu führen.»