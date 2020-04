St.Gallerin über ihre Reise zum Patenkind nach Nepal: «Ich habe das auch gemacht, um die restliche Skepsis zu beseitigen»

Wie läuft eine Patenschaft bei World Vision?

World Vision unterstützt rund 31'000 Patenkinder und 44 Projekte in 24 Ländern. Zu den Ländern gehören beispielsweise Nepal, Bolivien, Bangladesh und Vietnam. Mit einem monatlichen Betrag von 45, 60 oder 75 Franken (nach Absprache sind auch andere Beträge möglich), den man monatlich, vierteljährlich oder jährlich einbezahlen kann, unterstützt man ein Patenkind, mit dem man kommunizieren und sich per Briefpost austauschen kann. Wenn der Wunsch besteht, ist es auch möglich, das Kind und dessen Familie zu besuchen. Die Spende geht nicht direkt an das einzelne Kind, sondern kommt einem Projekt zu Gute, somit profitieren immer mehrere Kinder oder sogar ein ganzes Dorf davon. Das eigene Patenkind nimmt dabei eine Art Botschafterrolle ein und zeigt die Veränderung am eigenen Beispiel. (evw)