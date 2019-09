Eine Bundesrätin – und was noch? Gipfeltreffen zum Ostschweizer Einfluss auf nationaler Bühne Am ersten Regional-Gipfeltreffen in Bern diskutierten Ostschweizer

Bundespolitiker und Kantonsvertreter über Wege, der Region auf der nationalen Bühne mehr Gewicht zu geben. Adrian Vögele, Bern

Ständerat Benedikt Würth im Gespräch mit ORK-Präsidentin Antonia Fässler. (Bild: Nadia Schärli

Es klingt simpel: Je öfter die Ostschweizer Kantone zusammenspannen und ihre Interessen bündeln, desto mehr gewinnt die Region – auf interkantonaler Ebene genauso wie in der Bundespolitik. Soweit die Theorie. Aber wie gut funktioniert das in der Praxis, und wie steht es um die Solidarität unter den Kantonen? Darüber diskutierten Ostschweizer Parlamentarier und Kantonsvertreter am Mittwoch am ersten Regional-Gipfeltreffen in Bern, organisiert von CH Media und Raiffeisen.

Antonia Fässler, Innerrhoder Gesundheitsdirektorin und Präsidentin der Ostschweizer Regierungskonferenz (ORK), unterzog das Zusammenwirken der Region und ihren Einfluss auf Bundesebene einem Realitätscheck. Positive Beispiele seien der Medical Master in St. Gallen, die Verbesserungen beim Bahnausbauschritt 2030/35 – und das lautstarke Lobbying für eine Ostschweizer Vertretung im Bundesrat. «Bei diesen Themen hat sich gezeigt, dass es sich auszahlt, Ansprüche auf dem nationalen Parkett möglichst früh anzumelden und diese selbstbewusst und medienwirksam zu vertreten.»

ORK-Präsidentin Antonia Fässler und der Ausserrhoder Landammann Alfred Stricker (Bild: Nina Schärli)

Andere Ostschweizer Projekte seien hingegen gescheitert, etwa die Expo 2027, die unter den Kantonen der ORK zu wenig Rückhalt gehabt habe. Der Plan der ORK, eine gemeinsame politische Agenda zu entwickeln, kam ebenfalls nicht zustande. «Die Kantone haben dafür zu wenige gemeinsame Interessen», sagte Fässler. Die Bereitschaft, zusammenzustehen, habe zwar zugenommen. Aber die Ostschweizer Kantone müssten noch flexibler werden und Eigeninteressen auch einmal zurückstellen. «Wir müssen uns weiter verbessern, sonst spielen wir im Konzert der Regionen die zweite Geige.»

Würth: «Den Grossraum St.Gallen stärken»

Ist die ORK als Organisation nicht ziemlich eingeschlafen, seit die Ostschweiz mit Karin Keller-Sutter wieder im Bundesrat vertreten ist? Dies wollte Stefan Schmid, Chefredaktor des St.Galler Tagblatts, in der anschliessenden Plenumsdiskussion wissen. Das Urteil sei «etwas gar hart», fand Fässler. Die Forderung nach dem Ostschweizer Bundesratssitz sei «sicher ein wichtiges Anliegen» gewesen, und vor allem eines, das sich gut verkaufen liess. Aber nicht alle Themen der ORK seien derart publikumswirksam.

Der St.Galler CVP-Regierungs- und Ständerat Benedikt Würth sagte, wenn die Ostschweiz auf nationaler Ebene sichtbarer werden wolle, müsse sie den Grossraum St.Gallen als Zentrum stärken. «Von einem starken Zentrum profitiert auch der ländliche Raum.» Auch deshalb brauche die Ostschweiz nach wie vor dringend eine gemeinsame Agenda.

Nationalrat Markus Ritter (links) forderte ein Denken über Fraktionsgrenzen hinaus.

(Bild: Nadia Schärli)

Thurgauer Zweifel an St.Galler Unterstützung

Der Thurgau allerdings sei nur zur Hälfte in Richtung St.Gallen orientiert, sagte Nationalrat Markus Hausammann (SVP). Auch kämen gemeinsame Projekte immer dann gut voran, wenn St. Gallen der Hauptprofiteur sei. Vom Thurgau werde stets Unterstützung erwartet, beispielsweise im Hochschulbereich. «Hingegen bin ich nicht sicher, ob wir im Kampf um den landwirtschaftlichen Forschungsstandort Tänikon tatsächlich auf St.Gallen zählen können.» Man müsse zudem akzeptieren, dass der Thurgau nicht die Kraft habe, sich gleichermassen an zwei Metropolitanräumen zu beteiligen. Dennoch gelte es, aus den Ostschweizer Gemeinsamkeiten das Beste zu machen. Der Ausserrhoder Landammann Alfred Stricker nannte die Fachhochschule Ostschweiz als positives Beispiel dafür, wie die regionale Zusammenarbeit gelingen könne. «Es war ein langer und schwieriger Prozess, aber am Ende haben wir es geschafft.»

Nationalrat Martin Candinas (rechts) wünschte sich mehr politische Inputs aus den Kantonen. (Bild: Nadia Schärli)

Im Bereich Verkehr hat sich einiges getan, darin waren sich die Politiker einig. Dort funktioniere das Ostschweizer Zusammenspiel, sagte der St.Galler CVP-Nationalrat Thomas Ammann. Claudia Friedl (SP/SG) stellte fest, die Bahn-Ausbauprojekte zeigten Wirkung von Graubünden bis nach Schaffhausen. Im Grossen und Ganzen sei aber gerade das Bündnerland eher nach Zürich orientiert, so Martin Candinas (CVP/GR). Er forderte, die Kantone müssten die Bundesparlamentarier vermehrt auf wichtige politische Themen hinweisen, die in Bern anstünden. Markus Ritter (CVP/SG) hielt dagegen fest, es sei auch wichtig, als Bundespolitiker am Ball zu bleiben und die Kantonsregierung vorzuwarnen. Würth bestätigte dies. Die Ostschweiz müsse auch deshalb schlagkräftiger werden, weil sie durch die Urbanisierung und die demografische Entwicklung immer mehr unter Druck gerate. «Dem müssen wir etwas entgegensetzen.»