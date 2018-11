Nicht den Helden spielen: So reagieren Sie richtig, wenn Sie einen Einbrecher in den eigenen vier Wänden überraschen

Sie kommen leise, wenn niemand zu Hause ist und oft in der Dunkelheit - doch manchmal werden Einbrecher bei ihrem Tun trotzdem von den Bewohnern überrascht, wie am Mittwoch im thurgauischen Eschlikon. Die Polizei rät in so einem Fall generell: Nicht den Helden spielen, sondern sich in Sicherheit bringen.