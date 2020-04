Kolumne «Ein wenig brüllen ist derzeit offiziell erlaubt»: Axel Zimmermann, Gemeindepräsident von Pfäfers, über die Sitzungen des Gemeinderats. Wir lassen täglich Menschen aus der Ostschweiz zu Wort kommen, die in der Coronakrise weiterhin arbeiten. Axel Zimmermann, Gemeindepräsident von Pfäfers, über das Arbeiten im geschlossenen Rathaus, die langen Zeiten am Telefon und die starken Dorfgemeinschaften im Taminatal.

Axel Zimmermann, Gemeindepräsident von Pfäfers. Bild: PD

Ich bin jetzt viel mehr im Büro, es finden ja keine Anlässe statt. Und ich hänge viel öfter am Draht, in regionalen Telefonkonferenzen und im Gespräch mit Bürgern. Wir haben das Rathaus geschlossen; so haben wir eine Eintrittskontrolle. Besucher sind aber willkommen, müssen sich mit der Hausglocke oder telefonisch anmelden.

Wir haben im Rathaus Einzelbüros. Homeoffice ist daher nicht Pflicht. So ergeben sich doch noch kurze Besprechungen von Angesicht zu Angesicht, manchmal spontan im Treppenhaus. Die Gemeinderatssitzungen finden live statt, allerdings in der Aula des Oberstufenschulhauses, da haben wir vier Meter Abstand voneinander. Wir müssen einfach lauter reden – und dürfen uns nun offiziell etwas anschreien.

Die Lebensmittelversorgung im Tal war rasch gelöst

Die Umsetzung des Besuchsverbots im Altersheim war auch für mich persönlich sehr hart. Meine Mutter lebt dort, von einem Tag auf den andern konnte ich sie nicht mehr besuchen. Die Lebensmittelversorgung im Tal hatten wir rasch gelöst. Die Dorfläden bieten Hauslieferdienste bis in die entlegensten Gebiete an. Auch ältere Menschen werden versorgt.

Ich habe am Wochenende einige Einwohner angerufen, von denen ich weiss, dass die Gefahr von Vereinsamung besteht. Ich durfte aber feststellen: Die Nachbarschaftshilfe funktioniert. Die Dorfgemeinschaften sind stark, auch Einzelgänger werden mitgetragen. Auf dem Piketttelefon der Gemeinde, das neu auch am Wochenende besetzt ist, ging bislang kein einziger dringender Hilferuf ein. Die Leute im Taminatal wissen sich tatsächlich noch selber zu helfen.

Aufgezeichnet von Regula Weik