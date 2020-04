St.Galler Regierungswahlen: Ein Sieg der Frauen und des Südens Die St.Galler SVP schafft erneut keinen zweiten Regierungssitz. Die Partei kennt die Schuldige für ihr Scheitern: die CVP.

Er hat das Lachen nicht verloren: der unterlegene Michael Götte (SVP) gemeinsam mit den neuen Regierungsmitgliedern Laura Bucher (SP) und Beat Tinner (FDP) im Pfalzkeller. Bild: Ralph Ribi

Für einmal ist die Stimmung im Pfalzkeller ortsgerecht unterkühlt. Kein Händedrücken, keine Umarmungen, keine Freudenschreie, keine Öffentlichkeit – so wie Corona den Wahlkampf zu einem virtuellen werden liess, so funkt das Virus auch am Wahltag dazwischen. Die Emotionen müssen zu Hause bleiben wie auch das Publikum. Ausgeladen, eingesperrt in den eigenen vier Wänden. Gefeiert wird im kleinen Kreis. Zwei Gesichter verraten, wo dies passiert: Laura Bucher (SP) und Beat Tinner (FDP), die beiden neuen St.Galler Regierungsmitglieder, versprühen Fröhlichkeit.

Sozialdemokraten und Freisinnige haben ihre frei werdenden Sitze verteidigt, die SVP ist beim Sturm auf die Regierung einmal mehr gescheitert. Und dies, obwohl ihr Kandidat Michael Götte aus der Poleposition in den zweiten Wahlgang gestartet war. Die CVP konnte ihren zweiten Sitz bereits im März mit der Wiler Stadtpräsidentin Susanne Hartmann verteidigen. Parteipolitisch tut sich damit bei der Zusammensetzung der Regierung nichts. Auch künftig ist sie Mitte-links dominiert – mit 2 CVP, 2 FDP, 2 SP, 1 SVP.

Wieder zwei Frauen in der Regierung

Max Lemmenmeier.

Nik Roth

Laura Bucher. Ralph Ribi

SP-Parteipräsident Max Lemmenmeier muss nicht lange nach einer Erklärung für den Wahlerfolg von Laura Bucher suchen: «Sie war schlicht am besten qualifiziert von allen Kandidierenden.» Und sie entspreche dem urbanen Lebensverständnis vieler St.Gallerinnen und St.Galler. Mit der 35-jährigen Juristin und heutigen Co-Fraktionschefin gehören künftig wieder zwei Frauen dem Siebnergremium an.

Die Frauensolidarität habe gespielt, sagt die frisch gewählte Regierungsrätin, «und zwar über die Parteigrenzen hinweg». Laura Bucher verspricht, sich für die Frauen stark zu machen. Die aktuelle Coronakrise zeige, wie viel Frauen leisteten, aber auch, wie stark sie vom Lockdown betroffen seien. Für Parteipräsident Lemmenmeier ist klar: Eine Regierung mit nur einer Frau geht im Jahr 2020 schlicht nicht mehr – «nirgendwo auf der Welt». Apropos Frauen: Susanne Hartmann ist nach Rita Roos erst die zweite St.Galler CVP-Regierungsrätin.

FDP bleibt mit zweitem Sitz übervertreten

Raphael Frei. Benjamin Manser

Beat Tinner. Ralph Ribi

Der Wahlausgang zeige, dass die Bevölkerung «erfahrene Krisenmanager und Führungspersönlichkeiten» in der Regierung wünsche, sagt FDP-Parteipräsident Raphael Frei. Beat Tinner politisiere «besonnen», seine Auftritte seinen «überlegt, aber auf den Punkt gebracht». Genau das brauche es jetzt.

Die Mobilisierung habe geklappt – auch ohne direkte Öffentlichkeit, freut sich Tinner. Mit dem 48-jährigen Wartauer Gemeindepräsidenten und derzeitigen Fraktionschef ist auch der südliche Kantonsteil weiterhin in der Regierung vertreten. Der Freisinnige hatte immer wieder die regionalpolitische Karte gespielt. Doch er punktet nicht nur dort. Auch in städtischen Gebieten wie Gossau, Wil und vor allem St.Gallen legt er gegenüber dem ersten Wahlgang zu. Die FDP schafft es also, ihren zweiten Regierungssitz zu verteidigen – und dies, obwohl die Partei künftig hinter SVP und CVP nur noch drittstärkste Kraft im Parlament und gemessen am Wähleranteil in der Exekutive übervertreten ist.

SVP bleibt vor den Toren der Städte

Michael Götte. Ralph Ribi

Bitter ist der gestrige Wahlausgang für Michael Götte. «Ich wusste, dass es knapp werden kann», sagt der Tübacher Gemeindepräsident, der nach 2012 zum zweiten Mal beim Anlauf auf einen Regierungssitz gescheitert ist. Dabei waren die Chancen der SVP auf einen zweiten Vertreter in der Exekutive noch nie so gut gewesen wie nach dem ersten Wahlgang. Das Resultat zeigt einmal mehr: Die Partei steht noch immer vor den Toren der Städte. Sie punktet im ländlichen Raum – und das reicht nicht für einen Wahlerfolg. «Die SVP kann sich nicht derart stark ändern, dass sie in den Städten reüssiert. Dann wäre sie nicht mehr die SVP», sagt Götte. Die Partei muss aber auch konstatieren: Selbst wenn sie gemässigte, konsensorientierte und kantonsweit anerkannte Kandidaten ins Rennen schickt, kann sie zwar mithalten – aber nicht gewinnen. «Von den Mitte-Wählern ist ein Teil zu Beat Tinner hinüber gerutscht», sagt Götte.

Walter Gartmann.

Regina Kühne

Weniger diplomatisch drückt sich SVP-Parteipräsident Walter Gartmann aus: «Schuld am Ergebnis ist die CVP.» Sie hatte nur Tinner im zweiten Wahlgang unterstützt. Die neue Regierung werde es mit der SVP «nicht einfach» haben, sagt Gartmann. «Wir werden ihr sehr genau auf die Finger schauen und in gewissen Sachfragen einen stärkeren Oppositionskurs wie bisher fahren.» Er sei von der bürgerlichen Zusammenarbeit «schwer enttäuscht». Einmal mehr habe sich die SVP nicht auf ihre bürgerlichen Partner CVP und FDP verlassen können. Auf mögliche eigene Fehler der Partei angesprochen, antwortet Gartmann: «Ich muss das Ganze erst setzen lassen.»

Götte will nach der Niederlage nichts überstürzen. Klar ist aber: Er wird nicht mehr ewig Fraktionschef bleiben. «Im zweiten Halbjahr dürfte es einen Wechsel geben», sagt er. Zieht er sich ganz aus der kantonalen Politik zurück? «Es ist sicher der Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu machen.»

Wird Beat Tinner neuer Gesundheitschef?

Die neue Regierung mit den vier Bisherigen Stefan Kölliker (SVP), Fredy Fässler (SP), Bruno Damann (CVP) und Marc Mächler (FDP) sowie den drei Neuen Susanne Hartmann (CVP), Beat Tinner (FDP) und Laura Bucher (SP) nimmt ihre Arbeit am 1. Juni auf. Mit Spannung erwartet wird die Departementsverteilung; frei werden die Finanzen, die Gesundheit und das Innere. Vor dem ersten Wahlgang hatte keiner der Bisherigen Gelüste auf einen Departementswechsel verspürt. Und die Neuen geben sich bedeckt.

Klar ist: Das Finanzdepartement wird in und nach der Coronakrise wacker gefordert sein. Traditionell halten im Kanton St.Gallen CVP und FDP das Bau- und das Finanzdepartement. Tritt Susanne Hartmann folglich die Nachfolge von Benedikt Würth an? Dass den Bürgerlichen die Spitalpolitik von Heidi Hanselmann öfter missfällt, ist kein Geheimnis. Auch nicht, dass Corona einen Einfluss auf die anstehende Spitaldebatte haben wird. Heisst der neue St.Galler Gesundheitschef Beat Tinner? «Das ist Kaffeesatzlesen», sagt der Angesprochene. Die neue Regierung konstituiert sich Anfang Mai.