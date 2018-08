Ein Meistersegler pflegt seinen See Polaroid: Ein Kurzporträt von Mr. Seabin in Altenrhein, Hafenverwalter Silvio Müller, nebenbei einer der besten Segler auf dem Bodensee. Marcel Elsener

Altenrhein machte vor Wochenfrist Schlagzeilen: In seinem Hafen am Rheinspitz arbeitet erstmals in der Schweiz jener australische Abfallkübel, der gegen den Plastik auf den Weltmeeren entwickelt wurde: der sogenannte Seabin. Dafür gab es von regionalen Behörden, Wassersportleuten und Umweltschützern viel Applaus. Und der gebührt dem Mann, der das Projekt früh entdeckte und kurz entschlossen zwei Seabins bestellte, sobald sie in Europa erhältlich waren: Silvio Müller, Mitarbeiter im St. Galler Amt für Wasser und Energie, zuständig für die Buchhaltung des Rheinunternehmens und die ­Hafenverwaltung am Rheinspitz. In Seglerkreisen ein bekannter Name, nicht nur in seinem Segelclub Rietli für manche sogar Vorbild: Müller, Jahrgang 1957, beruflich lange Zeit bei der Segelmacherei Vogel-Meier, gilt als einer der besten und erfahrensten Segler am Bodensee; er war in der Bootsklasse Korsar Schweizer Meister (1979), figurierte 1988 im Segel-Olympiakader und segelte in mehreren Klassen (Vaurien, FD, 470er, Asso 99) jahrelang Regatta-Spitzenplätze; den Schlusspunkt bildete ein 6. Rang bei der WM der X-99-Boote 2010 vor Langenargen. In Goldach aufgewachsen und heute in Staad wohnhaft, ist er der Inbegriff eines Seebubs, der sich am liebsten am, auf, im oder auch mal unter Wasser tummelt – auf den Weltmeeren ebenso gern wie auf seinem heimischen Gewässer. Dass einer, der den grössten Teil seiner Freizeit auf Booten und in Häfen verbringt, sein Lebens­elixier pflegen will, liegt auf der Hand. Und weil Müller seit zehn Jahren selber einen Hafen verantwortet, tut er es aktiv und innovativ, wie im Fall des Seabins. (mel)