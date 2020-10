Glosse Ein Mann der klaren Coronaworte «Mosttröpfli»: Gesundheitsdirektor Urs Martin spricht gern Klartext. Das Länderspiel Schweiz gegen Kroatien in St.Gallen hätte so im Thurgau nicht stattfinden dürfen. Aber: Wer käme überhaupt auf die Idee, ein Fussballländerspiel im Thurgau durchzuführen?

Christian Kamm.

Urs Jaudas

Falls es nicht stimmen sollte, wäre es gut erfunden. Aber die Quelle ist eigentlich zuverlässig. Demnach soll Gesundheitsdirektor Urs Martin auf Whatsapp geschrieben haben, dass im Thurgau anders als in St.Gallen das Fussballländerspiel vom vergangenen Mittwoch gegen Kroatien so nicht hätte stattfinden dürfen.

Mutig, mutig. Einerseits. Andererseits aber reichlich hypothetisch. Und deshalb auch nicht mehr ganz so mutig. Denn bevor irgendwo ein Länderspiel stattfinden kann, braucht es ein anständiges Stadion. Hat der Thurgau nicht. Und zu einem anständigen Stadion kommt man dann, wenn man über eine anständige Fussballmannschaft verfügt. Über eine Mannschaft also, die kompetitiv mit der nationalen Elite mithalten kann. Wie auch immer: Hat der Thurgau auch nicht.

Grosse Töne und nichts dahinter? Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Schliesslich musste jedem schon vorher bewusst sein, dass der Benjamin in der Thurgauer Regierung, erst gut vier Monate im Amt, einmal ein ganz Grosser werden will. Der sich nur mit der Rolle des starken Mannes im Regierungsrat zufriedengeben wird (falls er sie nicht schon längst erobert hat). Anschliessend sehen wir dann im Bundeshaus weiter.

Nur: Wer sich mit König Fussball anlegen will, der sollte sich das gerade als Politiker schon sehr gut überlegen. Im antiken Rom wusste man noch, was das Volk vor allem braucht: Brot und Spiele. Ins coronaverseuchte 21. Jahrhundert übersetzt, bedeutet das: Kurzarbeitsentschädigung und Fussball. Wenn gar nichts mehr läuft, der Ball zumindest sollte immer rollen – vor möglichst vielen Zuschauern.

Urs Martin wäre so viel politischer Instinkt eigentlich zuzutrauen. Aber vielleicht hat er strategisch wieder einmal weiter gedacht als alle anderen. Nämlich: kein Länderspiel – keine Schweizer Niederlage.