Ein Juwel auf Jungfernfahrt: Das historische Bodenseeschiff «Oesterreich» ist wieder in Betrieb

Die «Oesterreich» wurde in Korneuburg an der Donau gebaut, mit der Bahn nach Bregenz gebracht und dort zusammengenietet. Ab 1928 tat sie Dienst auf dem Bodensee. Nach der «Heimholung» Österreichs durch Hitlerdeutschland wurde Österreich zwar zur Ostmark, doch die «Oesterreich» behielt ihren angestammten Namen. Als Versuchsbasis für Torpedoabschüsse tat sie in der deutschen Kriegsmarine Dienst, wurde dann aber wegen Treibstoffmangels stillgelegt. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs fand sie in Staad am Schweizer Ufer eine wörtlich bombensichere Unterkunft. Nach Kriegsende lief sie im grauen Tarnanstrich unter der französischen Marineflagge der Besatzer, endete schliesslich in Kressbronn und wurde 1948 als Wrack nach Bregenz überstellt. Bis 1953 renovierten die ÖBB das Schiff, das bejubelt zur zweiten Jungfernfahrt auslief und danach bis 2009 im Einsatz war. Dann wurde das rostende Schiff ausgemustert, die Schrottpresse drohte. Für einen symbolischen Euro erwarben die «Freunde der MS Oesterreich» das Wrack und brachten den einstigen Luxusliner wieder auf Hochglanz.