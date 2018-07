Toggenburg covert Null Stern Hotel

Mit ihrem Kunstprojekt «Null Stern Hotel» sorgten Frank und Patrik Riklin weltweit für Furore. Basierend auf ihrer Idee wurden im Toggenburg nun drei Hotelzimmer ohne Dach und Wände eröffnet. Die Übernachtungen unter freiem Himmel sind begehrt. Sandro Büchler

Eine der drei Toggenburger Suiten ohne Dach und Wände. (Bild: pd)

Nach dem Safiental und Gonten folgt nun Wildhaus. Aber nicht mehr die Gebrüder Riklin haben das Hotelzimmer unter freiem Himmel lanciert, sondern der Toggenburger Tourismusverband. Das Projekt nennt sich «Zero Real Estate» und steht für immobilienbefreite Hotelzimmer ohne Dach und Wände, erklärt Patrik Riklin. «Das Null Stern Hotel hat die Leute visuell begeistert, was uns in dieser Form überrascht hat.» Über Nacht sei ihre kuriose Kunstinstallation salonfähig geworden und die beiden hatten eine Fülle von Interessierten, die im Bett unter freiem Himmel schlafen wollten. «Der Hype hörte aber nicht auf», so Riklin. Ihnen lag es jedoch fern, daraus Profit zu schlagen. «Das Null Stern Hotel ist ein künstlerisches Projekt, kein touristisches.» Im Herbst 2017 zogen sich Frank und Patrik Riklin zurück, um darüber nachzudenken, wie es mit dem Kunstwerk weitergehen soll.

Frank und Patrik Riklin im "Null Stern Hotel" in Gonten, 2017. (Bild: KEYSTONE/Ennio Leanza)

Bei einem Interview mit dem Onlinemagazin «Die Ostschweiz» kamen die Brüder auf die kriselnde Tourismusregion Toggenburg zu sprechen. «Warum also nicht das Potential der Marke Null Stern weitergeben, dachten wir uns.» Roland Lichtensteiger vom Toggenburg Tourismus nahm den Ball auf, man kam ins Gespräch. «Ein befruchtender Austausch entstand, ein reges Ping Pong hin und her.» Nun stehen die ersten drei Hotelzimmer ohne Dach und Wände in der Region um Wildhaus – unter dem Namen «Zero Real Estate».

Bettwäsche, Nachttischlämpchen und Butler

«Der Name Null Stern Hotel bleibt ein Unikat, das Projekt im Toggenburg ist eine Art Cover-Version», sagt Riklin. Und Lichtensteiger ergänzt: «Die Zusammenarbeit mit ihnen war unheimlich spannend, aber an Bedingungen geknüpft.» So muss das Hotelzimmer mindestens 150 Meter vom nächsten Haus entfernt stehen, keine Wände und kein Dach aufweisen, das Interieur aus früheren Hotelzimmern stammen. Zudem: «Ohne weisse Bettwäsche, ein Nachttischlämpchen und Butler geht es nicht», erklärt Riklin. Die Grundrezeptur müsse stets die gleiche sein.

Weisses Hemd und schwarze Fliege sind Pflicht für den Butler. (Bild: pd)

«Es reicht nicht, einfach ein Bett in den Garten zu stellen.» Ein gewisses Qualitätsniveau müsse eingehalten werden, so auch beim Preis. Der Luxus unter dem Himmelszelt kostet 295 Franken pro Nacht. Als die Gebrüder Riklin die Umsetzung im Toggenburg sahen, seien sie begeistert gewesen. Patrik Riklin meint:

«Diese Cover-Version ist fast besser als unser Original. In gewissem Sinne vermehrt sich so unsere Kunst.»

Wichtig ist dem Künstlerduo aber auch, dass schonend mit den Ressourcen umgehe und keine neuen Möbel in die Landschaft verfrachtet. Am besten sei es, wenn nicht genutzte Hotelzimmer samt kaltem Bett ins Freie gezügelt werden. «Das ist eine radikale Form, ein Zimmer zu lüften», so der Künstler. Das könne der Tourismusregion neue Impulse verleihen. «In unseren Augen ist das eine sinnvolle Kooperation zwischen Kunst und Wirtschaft.»

Interesse aus dem In- und Ausland

Das Angebot mit den drei Suiten unter freiem Himmel findet denn auch grossen Anklang. Bereits wurden die Hälfte der verfügbaren Übernachtungen bis Ende August gebucht. «Ein Grossteil der Buchungen stammt aus der Schweiz, aber auch aus Deutschland, England, Frankreich, Schweden, den Niederlanden und den USA werden Nächte gebucht», sagt Lichtensteiger.

Patrik Riklin kann sich vorstellen, dass die immobilienbefreiten Hotelzimmer im Toggenburg erst der Anfang sind. Beachte man ihre künstlerischen Konventionen und gehe man mit der gleichen Leidenschaft ans Werk, wie dies im Toggenburg geschehen sei, stehe weiteren Projekten nichts im Wege, meint Riklin. «Vielleicht steht so bald ein Hotelzimmer irgendwo in der Wüste.»