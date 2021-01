«Ein guter Stein im Spiel der Deutschen»: Wie der St.Galler Textilfabrikant Max Stoffel vor 80 Jahren die Nähe zu Nazideutschland suchte Inmitten der Bedrohung durch Hitlerdeutschland duellieren sich 1940 im St.Galler Tagblatt der Nachrichtendienstoffizier Hans Hausamann und der Textilindustrielle Max Stoffel – der eine dicke Akte bei der Bundesanwaltschaft hat.

General Henri Guisan steht an einem Empfang neben Bundespräsident Marcel Pilet-Golaz: Am 25. Juni 1940 hielt Golaz eine Rede an die Nation, in der er vieldeutig von der «Anpassung an die neuen Verhältnisse» spricht. Bild: Photopress-Archiv/Keystone

«Eilt» steht auf dem Kärtchen, das ein Inspektor Benz 1945 verfasst. Und weiter: «Aus dem Abfallpapier der Deutschen Gesandtschaft Bern. (Interessante Korrespondenz i.S….Hr. Stoffel) dürften Anlass zu einem Verfahren geben.» Als nächstes folgt in der 216 Seiten dicken Akte der Bundesanwaltschaft über einen gewissen Max Stoffel, die heute im Bundesarchiv liegt, ein Schreiben aus dem Februar 1943, in dem sich der zweite Mann der Gesandtschaft nach jenen Geschäften der St.Galler Textilfirma Stoffel erkundigt, die in Hitlerdeutschland blockiert sind.

Max Stoffel, Erbe eines Textilunternehmens. Bild: PD

«Ich möchte darauf hinweisen, dass der Inhaber der Firma, Herr Max Stoffel, politisch absolut einwandfrei und einer der wenigen prominenten Schweizer Industriellen ist, die positiv zu uns eingestellt sind», schreibt Freiherr von Bibra. In einem «Geheim!» überschriebenen Bericht eines seiner Mitarbeiter heisst es:

«Dass Stoffel für uns ein guter Stein im Spiel sein könnte, sollte einem Zweifel nicht unterliegen.»

Klug, aber nicht ernst zu nehmen

Öffentlich ins Spiel gekommen ist dieser Stein 1940, nach jener Rede, mit der Bundespräsident Marcel Pilet-Golaz am 25.Juni die Nation auffordert, sich hinter den Bundesrat zu scharen. Denn, so Pilet, «die Ereignisse marschieren schnell», das Schweizervolk habe sich umzustellen. Nach der raschen Eroberung Frankreichs durch Hitlers Truppen ist die Schweiz eingeschlossen, die Bevölkerung schwankt zwischen Unruhe und Lethargie. Pilets Worte sind keine grosse Hilfe, sie werden in ganz unterschiedliche Richtungen gedeutet. Vor allem drei Begriffe fehlen, weil der Bundespräsident sie für selbstverständlich hält: Demokratie, Unabhängigkeit, Widerstand.

Hans Hausamann, Offizier des Schweizer Nachrichtendienstes. Bild: PD

Sie bringt am 9.Juli im «St.Galler Tagblatt» ein Mann ins Spiel, der auch kein unbeschriebenes Blatt ist: der Nachrichtendienstoffizier Hans Hausamann, der in St.Gallen und Zürich nicht nur Fotofachgeschäfte betreibt, sondern an seinem Wohnort Teufen auch einen privaten Nachrichtendienst. Das «Büro Ha» steht in engem Austausch mit dem Nachrichtendienst der Armee, wo Hausamann allerdings wegen zahlreicher Falschmeldungen heftig umstritten ist. Nachrichtendienst-Chef Roger Masson indes verteidigt ihn durch alle Böden, und General Henri Guisan bedient sich gern seiner, wenn es eine Intrige zu spinnen gilt. Wie 1943, als Guisan Pilets Wiederwahl zu hintertreiben sucht, was aber spektakulär schief geht. Der amerikanische Geheimdienstchef Allan Dulles, mit dem Hausamann in Bern regelmässig Nachrichten austauscht, sagt nach den Krieg über ihn: «Very bright fellow who knew a lot, but not to be taken seriously»: Ein kluger Kerl, der viel wusste, den man aber nicht ernst nehmen konnte.

«An dem, was für jeden Eidgenossen die Schweiz ausmacht, gibt es nichts, aber auch wirklich nichts zu rütteln, umzustellen oder anzupassen», stellt Hausamann nun in aller Deutlichkeit fest. «Ich meine jene Werte, für welche allein wir Wehrmänner an der Grenze standen und auch weiterhin stehen und die sich nicht in Zahlen ausdrücken lassen. Jene Werte, die dem Eidgenossen das Dasein lebenswert machen. Als Schweizer leben aber heisst in Freiheit leben.» Das Schweizervolk sei fest entschlossen, dies zu verteidigen.

Beleidigend für den grossen Nachbarn

Wer wollte dem widersprechen? Einer tut es. Max Stoffel, Erbe eines Textilunternehmens mit 2000 Angestellten, antwortet, man brauche «keine künstlichen Aufpeitschungen», der Kampfgeist sei uns angeboren. «Wenn man zu viel darüber schreibt und spricht, so ist die Wirkung höchstens abstossend, wenn nicht sogar beleidigend.» Beleidigend könne sie auch auf die grossen Nachbarn, «welche unsere absolute Neutralität garantiert haben».

Doch richten sich Stoffels Bedenken nicht nur gegen aussen, sondern auch nach innen. «Wir müssen der Regierung volles Vertrauen schenken», fordert er, «wir müssen ihr Vollmacht geben, damit sie sich gestärkt fühlt, um die grösste Verantwortung aller Zeiten auf sich zu nehmen.» Und weil gerade die Zersplitterung dem Wohl des Staates abträglich sei, müsse der Bundesrat die Vollmacht bekommen, «den Zusammenschluss dieser zersplitterten Organisationen zu einer Mehrheitspartei zu verlangen (…) Wir brauchen einen autoritären Bundesrat und eine autoritäre untere Führung.»

Mit andern Worten, fasst der Historiker und Journalist Herbert Lüthy Stoffels Standpunkt mit deutlich ironischem Unterton zusammen: «Der Bundesrat soll die Parteien abschaffen und eine Staatspartei, eine Einheitspartei nach berühmtem Muster – wir wählen diskreterweise Rumänien als Beispiel – verordnen.»

Auf der Schwarzen Liste der Alliierten

Dann legt Hans Hausamann, der bis etwa 1936 selber mit dem Nationalsozialismus geliebäugelt hat, den Finger in Stoffels Wunde. Alles, was man wirtschaftlich umstelle und anpasse, sei gut und recht, erklärt er. Wer aber «um des Geschäftes willen über Bord werfen will, was bis heute hochgehalten wurde, hat damit zu rechnen, dass ihm aus den breitesten Kreisen des Volkes schärfste Gegnerschaft erwächst.»

Während des gesamten Krieges wird Max Stoffel wegen seiner Kontakte zu den Nazis überwacht. Engländer und Amerikaner setzen seine Unternehmen auf eine Schwarze Liste, worauf Stoffel wortreich zu beweisen sucht, dass er schon immer viel übrig gehabt habe für die angelsächsische Welt – und überhaupt ein ganz unpolitischer Mensch sei. Einmal gerät er selber in eine Untersuchung, was 1946 im Bericht des Bundesrats über die antidemokratische Tätigkeit von Schweizern und Ausländern seinen Niederschlag findet. Stoffel habe sich bereit erklärt, einen unter dem Deckmantel einer «Fechtgemeinschaft» geplanten Ableger der SS zu finanzieren, heisst es dort. Erst intensives Lobbying seines Anwalts, des St.Galler SP-Nationalrats Johannes Huber, trägt ihm eine Klärung des Bundesanwalts ein, dass in dieser Sache Behauptung gegen Behauptung stehe. Einen Persilschein ausstellen will der Bundesanwalt nicht.