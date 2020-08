Glosse Ein Faschist? Ein St.Gallen-Fan! In Italien ruft eine Kantonsflagge Polizei und Politik auf den Plan Wegen einer St.Galler Flagge wurden in einer norditalienischen Gemeinde Bürgermeister, Carabinieri und Presse alarmiert. Dabei wollte ein Mann nur seiner Liebe für die Ostschweiz Ausdruck verleihen.

Ein Symbol von Zusammenhalt und Stärke. Auf grünem Grund, der Farbe der Freiheit. Beil und Bündel in weisser Unschuld gehalten. So beschreibt der Kanton die St.Galler Flagge auf der offiziellen Website. In Italien weckt das gleiche Motiv allerdings Erinnerungen an eine schuldbeladene Zeit. So geschehen in Pagnacco, einer kleinen Kommune im Nordosten des Landes, wo die grünweisse Fahne kürzlich Politik und Polizei auf den Plan rief.



Eine Flagge, die in Italien Irritation auslöst – hier am Kornhausplatz in St.Gallen hängend. Bild: Samuel Schalch

Bestimmt ein Faschist. Bei der örtlichen Sektion des Nationalen Partisanenverbandes schrillten die Alarmglocken, als einem Mitglied eine unbekannte Flagge begegnete, die neben der bekannten Tricolore im Sommerwind wehte. Ausgerechnet das Rutenbündel zierte die Terrasse eines Hauses, in Italien bekannt als «fascio littorio» – einstiges Symbol und Namensstifter der National-Faschistischen Partei Benito Mussolinis.



Der Stoff des Anstosses soll weg

Ein Skandal! Der Ortspräsident der Partisanen reagierte unverzüglich. Mit einem Schreiben an den Bürgermeister wurde «il fatto gravissimo», die überaus ernste Angelegenheit, zur Chefsache erklärt; gleichzeitig Polizei und Carabinieri alarmiert.

Dazu die Forderung, den Stoff des Anstosses sofort zu entfernen, schliesslich sei das Schandmal von der Strasse aus gut sichtbar.

Der Bürgermeister nahm die Ermittlungen kurzerhand selbst in die Hand. Eine rasche Internetrecherche später war die vermeintliche bandiera fascista enttarnt. Es gebe nichts zu entfernen, gab das Gemeindeoberhaupt gegenüber der Tageszeitung «Messaggero Veneto» zu Protokoll, das Stoffstück bilde nur das Symbol des Kantons St.Gallen ab. Der Bewohner des Hauses habe wohl Verwandte in der Ostschweiz.



Der Stoff des Anstosses: eine vermeintliche Faschistenflagge weht im italienischen Pagnacco neben der Tricolore. Bild: PD

Ende bene, tutto bene

Das Lokalblatt liess nicht locker und ging der Vermutung nach. Tatsächlich: Kein Faschist, nein, ein St.Gallen-Fan verbarg sich hinter der beflaggten Fassade. Er mache oft Urlaub in San Gallo, liess sich der Mann des Hauses zitieren, auch weil er dort Verwandte habe. Er gab sich kämpferisch:

«Niemand kann mich zwingen, die Flagge abzuhängen.»

Ende bene, tutto bene; die St.Galler Flagge darf auch unter den wachsamen Partisanenaugen weiter wehen. Das Rutenbündel mit Beil hatte das Wappen ohnehin weit länger geschmückt, als es die Faschisten für sich beanspruchten. Ursprünglich geht es zurück auf die Etrusker und wurde unter den Römern zum Attribut der Macht.

Der Kanton St.Gallen teilt sich das Emblem übrigens mit Ländern wie Kamerun, Kuba oder Ecuador, die ihre Wappen ebenfalls mit antiker Symbolik bestücken – genauso mehrere italienische Ortschaften. Darunter Majano, eine weitere Gemeinde in der Region Friaul. Sie liegt nur 15 Autominuten von Pagnacco entfernt.