Kommentar Ein deutliches Resultat? Ach, woher! Bei den Ersatzwahlen für den Ständerat hat Benedikt Würth zwar am meisten Stimmen geholt. FDP-Frau Susanne Vincenz-Stauffacher ist auf Platz zwei gelandet, vor SVP-Neo-Nationalrat Mike Egger. Alles wie erwartet? Nicht unbedingt. Andri Rostetter

Wenn die Ausgangslage so klar scheint wie vor diesem Wahlsonntag, ist die Nervosität meistens am grössten. Mit sieben Kandidaten war das Feld zwar übertrieben gross, die Chancenverteilung aber überblickbar. Als amtierender CVP-Regierungsrat hatte Benedikt Würth das weitaus bekannteste Gesicht. Rein rechnerisch musste er das beste Ergebnis machen. Doch eben nur rein rechnerisch.

Die etablierten Parteien wussten: An diesem Wahlsonntag gibt es diverse Unbekannte. Die FDP setzte deshalb alle Hebel in Bewegung, um Susanne Vincenz-Stauffacher als logische Anwärterin auf den freien Sitz im Stöckli aufzubauen. Auf eine freisinnige Frau soll eine freisinnige Frau folgen, so die Argumentation. Vincenz-Stauffacher setzte sich zugleich als Gegenbild zu Würth in Szene: Hier die unverbrauchte Kraft, dort der notorische Berufspolitiker.

Szenario «SVP-Durchmarsch»

Die CVP hatte diese Gefahr erkannt. In der Parteizentrale war man auf das Szenario vorbereitet, dass Vincenz-Stauffacher am Ende dieses Wahlsonntags an der Spitze liegt. Die FDP machte sich ihrerseits auf das Szenario «SVP-Durchmarsch» bereit: SVP-Neo-Nationalrat Mike Egger holt am meisten Stimmen, dahinter die grosse Unübersichtlichkeit.

Klar, möglich ist alles. Aber auch realistisch? Wer einen Ständeratssitz holen will, muss politisches Talent haben, einigermassen etabliert sein und eine Breitenwirkung haben.

Miker Egger ist zwar ein politisches Talent und durchaus etabliert. Seine Breitenwirkung ist aber bescheiden.

Patrik Ziltener ist weder etabliert noch politisch talentiert. Zu Beginn des Wahlkampfs war er praktisch unbekannt. Das hat sich vergangenen Wochen kaum geändert, der Kandidat der Grünen wirkte immer wie eine Verlegenheitslösung. Die Partei konnte nur noch hoffen, dass er wenigsten mehr Stimmen machte als die drei Parteilosen.

Eine kleine Niederlage

Und genau so ist es an diesem 10. März gekommen: Auf dem ersten Platz Würth, auf dem zweiten Vincenz-Stauffacher, dann Egger und Ziltener. In den Parteien hat man gewusst: Es braucht nicht viel, dass die Stimmung kippt. Dann wäre Vincenz-Stauffacher vielleicht doch vor Würth gelandet.

Also alles wie erwartet? Nicht unbedingt. Erst recht nicht wie erhofft. Dass ein amtierender Regierungsrat in einen zweiten Wahlgang muss, ist an sich schon eine kleine Niederlage.

Dass Vincenz-Stauffacher nicht deutlicher als zweite Siegerin vom Platz geht, dürfte den Freisinnigen noch Kopfzerbrechen bereiten.

Die SVP wird sich fragen, ob sie mit Egger auf den richtigen Mann gesetzt hat. Bei den Nationalratswahlen 2015 kam die SVP auf knapp 36 Prozent. Egger holte heute nicht einmal 20 Prozent.

Im zweiten Wahlgang am 19. Mai dürfte es zu einem Dreikampf kommen: Würth gegen Vincenz-Stauffacher gegen die SVP. Letztere hat sich noch nicht festgelegt, ob sie wieder mit Egger antritt. Dass Egger will, ist unbestritten. Ob die Parteileitung nochmals auf ihn setzt, ist noch unklar. Parteisekretärin Esther Friedlich gibt sich zugeknöpft - was ein Zeichen ist, dass man sich die Sache nochmals überlegen will.