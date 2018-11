Roboterrecht: «Ein Algorithmus ist nicht fairer»

Isabelle Wildhaber ist Professorin für Privatrecht und Direktorin des Forschungsinstituts für Arbeit und Arbeitswelten an der Universität St. Gallen. Melinda Lohmann ist Assistenzprofessorin am Forschungszentrum für Informationsrecht. Zusammen organisierten sie zum ersten Mal die Tagung «Towards Algocracy». Dabei ging es darum, wie der zunehmenden Bedeutung von Computerprogrammen, Algorithmen und künstlicher Intelligenz rechtlich zu begegnen ist. Denn solche Computerprogramme beherrschen vermehrt auch unser tägliches Leben. Es stellen sich unter anderem Fragen des Datenschutzes und des Arbeitsrechts. Der Begriff Algorithmus bezeichnet Handlungsvorgaben, wie sie in Computerprogrammen festgeschrieben werden. Sie fordern den Computer auf, gewisse Rechenschritte vorzunehmen oder auf ein Ereignis in einer bestimmten Form zu reagieren: «Wenn X eintritt, tue Y» wäre eine einfache Form eines Algorithmus. Roboter können in diesem Sinne als verkörperte Algorithmen bezeichnet werden. Sie nehmen ihre Umwelt wahr, verarbeiten die gewonnenen Daten und handeln physisch. Neuere Entwicklungen erlauben es Computerprogrammen und damit auch Robotern zu lernen. Auch dieses «Machine Learning» geschieht grundsätzlich nach den Vorgaben von Algorithmen. Solche Systeme lernen aus Erfahrung. So sollen sie mit der Zeit in der Lage sein, Muster und Gesetzmässigkeiten zu erkennen. So sollen sie auch unbekannte Daten interpretieren können. (ken)