«Eidgenossen»-Schild und Schweizerkreuze auf Thurgauer Spar-Lastwagen: Die Firma distanziert sich Politische Botschaften auf Lastwagen? So gesehen an einem Spar-Lastwagen mit Thurgauer Nummernschild. Das hätte es nicht geben dürfen, wenn es nach den «ethischen Grundsätzen» des Unternehmens geht. Nach einem klärenden Gespräch mit dem Fahrer würden die Insignien nun entfernt werden, verspricht der Detailhändler. Tim Naef

Der Spar-Lastwagen mit «Eidgenossen»-Schild. (Bild: Facebook)

«Eidgenosse» und dazu zwei Fahnen mit Schweizer Kreuzen, das Ganze auf einem Spar-Lastwagen mit Thurgauer Kennzeichen. Was die einen auf Facebook als ein «Zeichen des Stolzes auf Heimat und Herkunft» betiteln, fassen andere eher komisch: «Eine befremdende politische Botschaft», fand ein Kunde des Detailhandelsunternehmen und wandte sich über Facebook direkt an die Firma. Die Antwort folgte prompt:

«Die Firma Spar distanziert sich klar von jeder politischen Gesinnung beziehungsweise Einstellung.»

Es handle sich aber um einen selbständigen Vertragsfahrer. Die Firma werde ein «klärendes Gespräch» suchen. Dieses habe mittlerweile stattgefunden, bestätigt Silvia Manser, Mediensprecherin von Spar Schweiz.

Insignien werden entfernt

Auf Anfrage sagt Manser: «Gemäss unseren Grundsätzen, die unserem Unternehmensleitbild zu entnehmen sind, unterstützen wir keine politische Partei, und wir erwarten von unseren Mitarbeitenden, dass sie sich im täglichen Umgang miteinander und mit den Kunden korrekt verhalten und die Menschenrechte respektieren.»

Wie angekündigt habe man deshalb mit dem Chauffeur des Lastwagens gesprochen. Das Resultat: «Die persönlich angebrachten Insignien am Spar-Lastwagen werden entfernt» Es sei überdies der erste Vorfall dieser Art, so Manser.

Fahrer will nichts sagen

Wie das Gespräch mit dem Fahrer verlaufen ist und wie er auf die Kritik reagiert hat, wollte Manser nicht weiter ausführen. «Unsere ethischen Grundsätze umfassen auch den Respekt der Privatsphäre unserer Mitarbeitenden und Kunden», weshalb ohne ausdrückliches vorheriges Einverständnis keine persönlichen Daten und Informationen an Dritte weitergegeben würden. «Insofern können wir Ihnen keine Details aus dem Gespräch mit dem LKW-Vertragsfahrer weitergeben», sagt Manser.

Der Fahrer des betroffenen Lastwagens wollte sich auf Anfrage nicht zum Sachverhalt äussern und verwies an die Spar-Medienstelle.

Rossrüter Transportunternehmen sucht explizit einen Eidgenossen

Es ist nicht das erste Mal, dass in der Ostschweiz über rechte Tendenzen im Transportwesen diskutiert wird. Im April dieses Jahres hatte ein Stelleninserat der Schärer Transport AG aus Rossrüti in den Sozialen Medien für Aufregung gesorgt. Darin suchte die Firma einen «teamfähigen Eidgenossen», der Cervelat und Schweinssteak esse.

Dies stiess den SP Migranten St.Gallen mehr als nur sauer auf. Deren Präsident Bujar Zenuni kommentierte auf Facebook das Stelleninserat wie folgt: «Das ist wahrscheinlich das erste Stelleninserat, das explizit erwähnt, was am Feierabend zu essen sei. Es sendet das klare Signal an jüdische, muslimische oder vegetarische Menschen, ob sie nun ‹Eidgenossen› sind oder nicht, dass von ihnen erwartet wird, das gleiche zu essen.»

Eidgenosse als Jux eingebaut

Auf Anfrage wies das Unternehmen die Diskriminierungs-Anschuldigungen vehement zurück. «Ich bin alles andere als eine Rassistin!», sagte Petra Schärer, Co-Geschäftsführerin der Schärer Transport AG, gegenüber dem «Tagblatt». Im Familienunternehmen seien in der Vergangenheit Arbeiter aus Bosnien, Portugal, Serbien und einer ganzen Reihe anderer Nationen engagiert gewesen. Auch heute greife die Firma auf die Dienste eines Rumänen und eines Südtirolers zurück. Die Formulierung «Eidgenosse» sei «aus Jux» entstanden und nicht ernst gemeint.

Für Alma Wiecken, Geschäftsführerin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR), war der Inhalt der Stellenanzeige jedoch problematisch. «Durch die Betonung, dass ausschliesslich Eidgenossen gesucht werden, die Anforderung einer Schweizer Schulbildung und den Hinweis auf gemütliches Beisammensein bei Schweinesteaks und Cervelat, kann davon ausgegangen werden, dass bestimmte Gruppen der Bevölkerung von diesem Inserat ausgeschlossen werden sollen.» Wiecken sagt:

«Das ist diskriminierend und sachlich nicht gerechtfertigt.»

Die EKR-Geschäftsführerin weist darauf hin, dass Stelleninserate, die bestimmte Gruppen wegen ihrer Ethnie, Religion oder Hautfarbe ausdrücklich ausschliessen, gegen die Rassismusstrafnorm verstossen.