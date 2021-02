GERICHT Der Streit um die Hälfte einer Doppelmatratze der ehelichen Heimstatt war zwar der Auslöser: Doch dieser Zwist ist nicht strafbar Eine Frau zerrt ihren Gatten vor den Richter am Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland in Mels. Er habe sie beschimpft und bedroht. Der Richter verhängte allerdings keine Strafe.

Die Schlafunterlage im Kleinbus löste ein Handgemenge aus. Symbolbild: PD

Sinnbildlich für den Streit der Eheleute war ihr Gezerre ums Bett. Als der Mann, entnervt von viermonatigem Disput, endlich das Feld räumen wollte, mietete er einen Transporter und fing an, seine Sachen einzuladen. Darunter befand sich auch die Hälfte einer Doppelmatratze der ehelichen Heimstatt. «Die gehörte mir», erklärte er an Schranken.

Als die Frau die Schlafunterlage im Kleinbus sichtete, kam es zu einem Handgemenge. «Sie hat einfach keine Ruhe gegeben.» Dann habe sie sich fallen lassen und rumgejammert, er hätte sie geschlagen.

«Dabei habe ich doch nur eingepackt, was mir gehört.»

In einem brüchigen Holzschopf nahe dem ländlichen Wohnhaus habe er Tage zuvor schon ein ähnliches Schauspiel erlebt. «Dort lagen Sachen von mir.» Als er sie für den Auszug sichten wollte, sei sie reingestürmt und habe seine Kartons aufgerissen.

«Wir haben uns nichts geschenkt»

Der Mann machte bei der Einvernahme am Kreisgericht in Mels keinen Hehl daraus, dass er selbst Anteil am Streit hatte. «Wir haben uns nichts geschenkt», erklärte er. Aber er sei kein Schläger. Er habe seine Frau immer wieder angefleht, doch normal zu werden, habe sogar Rat bei ihrer Mutter gesucht, weil er nicht mehr ein und aus wusste.

Auch die Drohungen seien allein in der Hitze des Gefechts gefallen, aber doch nicht als echte Drohung, sondern nur als Ausdruck gesteigerter Emotionen. Sie habe ihn auch immer mal wieder mit dem Zeigefinger auf seinem Brustbein unter Schimpfen rückwärts durch die Wohnung gescheucht. Ja, er habe sie im Affekt mal mit einem Schimpfwort belegt, doch nie bedroht.

«Ich hätte sie schlagen können, aber bin stolz, es nicht getan zu haben», hielt der körperlich weit überlegene Mann sichtlich ratlos fest. Er verstehe auch nicht, warum die Frau nun als Unschuldslamm dastehe, er hingegen als Schläger.

«Sie ging einfach zur Polizei, obwohl ich ein guter Vater bin und meiner Familie alles gab.»

Für den Tipp mit der Paarberatung war es da wohl schon zu spät. Die Frau ihrerseits hatte stattdessen eine Privatklage vorgezogen. In ihrem Vortrag betonte sie, der Mann lüge. «Was er sagt, stimmt nicht», erklärte sie summarisch und schmallippig ein ums andere Mal. Die Tätlichkeiten seien gravierend gewesen. Er habe sie rumgestossen, gegen die Wand geschlagen, gar mit der Faust auf den Kopf. Ärztliche Zeugnisse lagen in keinem einzigen Fall vor, auch keine Fotos, ausser einem einzigen, das einen nicht näher bestimmten Bluterguss an einer Hüfte zeigte. Die Staatsanwaltschaft hatte daraus einen Strafbefehl erstellt, mit einer bedingten Geldstrafe von 3000 Franken sowie einer Busse von 600 Franken.

Das Gericht sprach den Mann jedoch vom Vorwurf der Tätlichkeiten, Bedrohungen und Nötigungen frei. Es fehlten schlicht Beweise, zudem seien die Angaben des Mannes glaubhaft, nicht zuletzt, weil er seinen Anteil am Streit nie verharmlost und immer eingestanden habe.

Allein wegen der Beschimpfung sei er schuldig. Diese aber werde aber nicht bestraft, weil kein Interesse der Öffentlichkeit daran auszumachen sei, wie es hiess. Das Schimpfen sei gestanden, die Schuld geringfügig, die Tatfolgen überschaubar und der Lerneffekt offensichtlich. Wenn sich beide Eheleute für einmal einig sind, verbleiben nun also allein 200 Franken beim Mann als Anteil an den Verfahrenskosten hängen.