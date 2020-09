Echinacea als Wunderwaffe gegen Corona: Bislang sind keine klinischen Studien am Menschen bewilligt – der Bundesrat warnt vor allzu grossen Hoffnungen Der pflanzliche Wirkstoff Echinacea scheint gegen Coronaviren zu wirken. Folgen nun klinische Studien mit Menschen? In einer Antwort auf eine Anfrage der Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher warnt Gesundheitsminister Alain Berset vor zu grossen Hoffnungen.

Das Heilmittel Echinaforce wird gerade in rauen Mengen verkauft. Doch ob und wie die Wirksamkeit gegen das neue Coronavirus genauer untersucht wird, darauf hat der Bundesrat keine Antworten. Alexandra Wey / KEYSTONE

Genau eine Woche ist es her, da platzte in der Schweiz eine grüne Bombe: Das Naturheilmittel Echinaforce der Thurgauer Firma A.Vogel tötet Coronaviren, so der Befund einer Studie des Labors Spiez. Kaum war die Schlagzeile publiziert, begann der Ansturm auf die Apotheken.

Bald wurde allerdings klar: Zwar hat das Medikament im Labor tatsächlich gegen das neue Coronavirus gewirkt – wie es im menschlichen Körper funktioniert, das ist allerdings offen.

Edith Graf-Litscher, Thurgauer SP-Nationalrätin. Peter Schneider / KEYSTONE

Darum wollte die Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher Antworten vom Bundesrat, insbesondere zu weiteren Studien mit dem Wirkstoff Echinacea. Sie fragte unter anderem, ob der Bundesrat bereit sei, «sich an den hohen Kosten von klinischen Studien zu beteiligen».

In seiner Antwort vom Montagabend dämpft Gesundheitsminister Alain Berset die Hoffnungen auf Echinacea als Wundermittel:

«Der Bundesrat weist darauf hin, dass die Studie des Labors Spiez in keiner Hinsicht die Wirksamkeit gegen das neue Coronavirus im Menschen beweist.»

Weiter habe er keine Kenntnis davon, ob Studien zur Anwendung von Echinacea-Präparaten oder weiteren Naturheilmitteln gegen das neue Coronavirus beim Menschen geplant seien, schreibt der Bundesrat. Das Schweizerische Register für klinische Versuche (SNCTP) liste zurzeit keine bereits bewilligten klinischen Versuche mit Echinacea-Präparaten bei Covid-19 auf. «Die Durchführung klinischer Studien ist grundsätzlich Aufgabe der Universitäten und der Industrie», heisst es in der Antwort weiter. Der Schweizerische Nationalfonds unterstütze jedoch von der Industrie unabhängige klinische Studien finanziell.