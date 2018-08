Geld und gelockerte Regeln für leidende Bauern: Kanton St.Gallen erlässt Dürre-Sofortmassnahmen Der Kanton erlässt ab sofort fünf Massnahmen, um die Folgen der Trockenheit in der Landwirtschaft zu mildern.

Die Felder in der Ostschweiz verdorren. (Bild: Andrea Stalder)

(pd/bro) In weiten Teilen des Kantons St.Gallen wächst kein Futter mehr für Nutztiere. Um die Belastung der betroffenen Landwirtschaftsbetriebe zu vermindern, ergreifen die zuständigen Ämter Sofortmassnahmen. Das schreibt der Kanton St.Gallen am Donnerstagmorgen in einer Medienmitteilung.

Das sind die fünf Massnahmen:

Wenig intensiv genutzte und extensiv genutzte Wiesen können ab sofort beweidet werden. Es braucht kein Gesuch an das Landwirtschaftsamt (LWA). Dies gilt auch für extensiv genutzte Wiesen mit einem Naturschutzvertrag nach dem Gesetz über die Abgeltung ökologischer Leistungen (GAöL), sofern im jeweiligen Vertrag eine Herbstweide geregelt ist.

Früheres Mähen: Gemäss Natur- und Heimatschutzgesetz sind alle Moore und Streueflächen geschützt. In der Regel dürfen diese Flächen ab 1. September gemäht werden. Die Antwort der Regierung auf eine Interpellation des Kantonsrates vom vergangenen Jahr ermöglicht nun eine flexiblere Handhabung dieses Schnittzeitpunktes.

Wenn auf Alpen zu wenig Futter oder Wasser vorhanden ist und vorzeitig zu Tal gefahren werden muss, werden die für die Sömmerungsbeiträge geforderten Tiertage nicht mehr erreicht. Dem LWA muss bis 1. Oktober ein Gesuch eingereicht werden.

Wenn die Tiere länger als geplant auf der Alp bleiben, weil es im Tal kein Futter mehr hat, können die geforderten Tiertage überschritten werden. Dies betrifft vor allem Alpen in hoher Lage im Süden des Kantons St.Gallen. Auch hier muss bis 1. Oktober ein Gesuch eingereicht werden.

Wenn der Anteil Weidefutter beim Programm RAUS unterschritten wird, oder wenn wegen Heuzukäufen die Nährstoffbilanz oder die Futterbilanz nicht eingehalten werden kann, gelten besondere Bestimmungen.

Die aktuelle Trockenheit betrifft weite Teile des Kantons St.Gallen. Es wächst praktisch kein Futter für die Tiere mehr nach. Viele Landwirte mussten ihren Heuvorrat angreifen oder den Tierbestand reduzieren. Das Landwirtschaftsamt (LWA) und das Amt für Natur, Jagd und Fischerei (ANJF) des Kantons St.Gallen sorgen sich um die Situation der Landwirte im Kanton. Sie ergreifen Massnahmen, um die Belastung der betroffenen Betriebe zu vermindern.

In Fällen höherer Gewalt wie Trockenheit können die Behörden auf Beitragskürzungen verzichten, auch wenn Bestimmungen der Direktzahlungsverordnung nicht mehr eingehalten werden. Von dieser Regelung machen die beiden Ämter nun Gebrauch.

Fünf Massnahmen sind eingeleitet, um Bewirtschaftern von Streueflächen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten entgegen zu kommen. Diese reichen von vorzeitiger Beweidung, Flexibilität beim Schnittzeitpunkt von Streueflächen bis zur Kulanz bei Tiersömmerungstagen und Nährstoff- und Futterbilanzen.