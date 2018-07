Dürre in der Ostschweiz: Die wichtigsten Fakten im Überblick

Markus Wenk, Kommandant der Feuerwehr Wildhaus, blickt den 1.-August-Feiern kritisch entgegen. Wenn ein Funkenflug oder auch ein Blitzeinschlag in einem Wald ein Feuer entfacht, sind Wenk und sein Team gefordert. Erst müsse man überprüfen, ob es sich wirklich um einen Waldbrand handle. «Spiegelt sich das Abendrot in einem Blechdach, sieht das einem Feuer im Wald sehr ähnlich.» Gilt es aber ernst, müsse man rasch klären, ob man in die Nähe des Brandherdes zufahren könne. Wo kann Wasser gefasst werden zum Löschen? «Mit unseren Schläuchen können wir über eine Distanz von 600 Metern Wasser pumpen.» Sei der Brandherd in unwegsamem Gebiet und könne nicht vom Boden aus bekämpft werden, müsse man Helikopter aufbieten. Diese können einen Waldbrand mit Löschsäcken bekämpfen. Auch hier stellt sich aber die Frage, wo das Wasser herkommt. «Zum Glück haben wir drei Seen oberhalb von Wildhaus», sagt Wenk. Um im Notfall richtig reagieren zu können, haben die Toggenburger Feuerwehren Weiterbildungen mit Fokus auf die Bekämpfung von Waldbränden absolviert. «Wir können nun bei Bedarf spezielle Ausrüstung des Militärs beziehen.» Bei der Schulung sei das Augenmerk aber auch auf eine unterschätzte Gefahr gelegt worden: «Ist der Brand gelöscht, muss der Boden akribisch abgesucht werden. Denn es kann sein, dass sogenannte Wurzelfeuer unterirdisch weitermotten», so Wenk. Die beste Versicherung, um einen Waldbrand zu verhindern, sei aber immer noch, wenn die Bevölkerung das aktuelle Feuerverbot in den Wäldern befolge. (sab)