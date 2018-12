«Du bist für unser Land ein Glücksfall»: So freut sich die Ostschweiz mit Karin Keller-Sutter

Kommentar

Ein Triumph für die Ostschweiz und für die Frauen – der Kommentar zur Bundesratswahl

Karin Keller-Sutter hat den Sprung in den Bundesrat im zweiten Anlauf geschafft. Die bisherige St.Galler Ständerätin ist in vielerlei Hinsicht eine Hoffnungsträgerin. Und sie wird in der Landesregierung eine prägende Rolle spielen.