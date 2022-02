Drohende Engpässe «Bleiben Sie bei Stau auf der Autobahn»: Auf der A1 in St.Gallen startet die heisse Sanierungsphase - das sind die nächsten Schritte Bund, Kanton und Stadt St.Gallen haben am Mittwoch die Hauptphase der Bauarbeiten auf der Stadtautobahn eingeläutet. Um den Verkehrskollaps zu verhindern, zählen sie darauf, dass die Autofahrerinnen und Autofahrer die Stosszeiten möglichst meiden.

Die Instandsetzung der St.Galler Stadtautobahn kostet 550 Millionen Franken und dauert bis 2027. Bild: Tobias Garcia

Jetzt geht es richtig los mit der Sanierung der St.Galler Stadtautobahn: Die Bauarbeiten zwischen Sitterviadukt und Neudorf stehen bevor. Sie werden in zwei Etappen durchgeführt und dauern voraussichtlich bis 2027. In den nächsten Wochen wird zunächst die Verkehrsführung eingerichtet, dafür werden während 13 Nächten einzelne Abschnitte der Autobahn gesperrt. Ende Februar beginnt dann die Bauphase.

An einer Medienkonferenz haben Bund, Kanton und Stadt St.Gallen am Mittwoch die Bevölkerung dazu aufgerufen, mitzuhelfen, damit die Stadt nicht im Verkehrschaos versinkt.

Eine Fahrspur weniger

Guido Biaggio, Vizedirektor des Bundesamts für Strassen. Bild: Keystone

Denn der Platz für diese Bauarbeiten auf der Autobahn ist knapp: Auf dem Sitterviadukt und auf dem Abschnitt vom Viadukt bis zur Kreuzbleiche gibt es keine Pannenstreifen, die für Baumaschinen und Material genutzt werden könnten. Darum wird die Fahrbahn in Richtung St.Margrethen von drei auf zwei Fahrspuren reduziert. Dieser Spurabbau sei «unvermeidbar», sagt Guido Biaggio, Vizedirektor des Bundesamts für Strassen (Astra). In der ersten Etappe bis Ende 2023 wird sowohl tagsüber als auch nachts gebaut. Zuerst hauptsächlich auf der südlichen Fahrbahn in Richtung St.Margrethen, dann auf der nördlichen in Richtung Zürich.

Umlagerung auf das Hauptstrassennetz nicht möglich

Susanne Hartmann, Bauchefin des Kantons St.Gallen (Die Mitte) Bild: Michel Canonica

Schon jetzt überschreitet die St.Galler Stadtautobahn zu den Hauptverkehrszeiten teils ihre Kapazitätsgrenzen. Was das für die bevorstehende Sanierungsphase bedeutet, haben die Behörden schon im vergangenen Jahr angekündigt: Damit der Verkehr auf der Autobahn auch während der Stosszeiten rollt, muss die Zahl der Fahrzeuge um zehn Prozent sinken. Susanne Hartmann, Bauchefin des Kantons St.Gallen, sagt

«Die Gefahr besteht, dass Autofahrerinnen und Autofahrer auf das umliegende Strassennetz ausweichen. Doch wenn sie das tun, bricht der Verkehr zusammen.» Denn diese Hauptstrassen hätten keine Kapazität, um zusätzlichen Verkehr während der Stosszeiten aufzunehmen. Und: Wenn das Strassennetz der Stadt überlastet sei, bleibe auch der öffentliche Verkehr stecken. Darum, so Hartmann: «Bleiben Sie bei Stau auf der Autobahn.»

Nur 20 Prozent sind Transitverkehr

Markus Buschor, Baudirektor Stadt St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Markus Buschor, Baudirektor der Stadt St.Gallen, rät dringend, die Autobahn zu den Stosszeiten zu meiden- insbesondere zwischen 7 und 8 Uhr sowie 17 und 18 Uhr. Es sei besser, auf ÖV oder Velo umzusteigen - oder die eigenen Reisezeiten anzupassen und beispielsweise das Homeoffice zur Überbrückung zu nutzen. Wie stark die Autobahn als Verkehrsader für die Stadt selber ins Gewicht fällt, zeigt der geringe Anteil der Durchreisenden: Auf der Stadtautobahn macht der Transitverkehr nur 20 Prozent aus - die übrigen 80 Prozent haben die Stadt als Start- oder Zielort.

Tropfensystem und Meldungen per SMS

Um eine Verkehrsüberlastung zu verhindern, haben Astra, Stadt und Kanton technische Begleitmassnahmen für die Sanierung aufgegleist: So wird bei der Autobahneinfahrt Winkeln eine Anlage eingerichtet, die den Verkehr mittels Ampeln dosiert. Falls nötig, kämen weitere solche Anlagen auch an anderen Autobahnanschlüssen in Betracht, sagt Biaggio. Auf dem Stadtgebiet gibt es zudem dynamische Umleitungssignalisationen.

Über die aktuelle Verkehrslage und allfällige Einschränkungen auf der Stadtautobahn können sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf der Webseite des Sanierungsprojekts informieren. Sie können dort auch einen SMS-Dienst abonnieren, um die Meldungen direkt aufs Handy geschickt zu bekommen. Für Firmen, welche von der Sanierung betroffen sind - etwa weil sie die Autobahn für Transporte benötigen - bietet das Astra kostenlose Mobilitätsberatungen an. 45 Unternehmen haben diese Möglichkeit bereits genutzt.

Die Stadtautobahn am Westende des Sitterviadukts: Im Vordergrund ist die Fahrbahn bereits saniert, auf der Brücke selber stehen die Arbeiten noch bevor. Bild: Tobias Garcia

Die Hauptarbeiten der Sanierung von Sitterviadukt bis Neudorf sind wie folgt geplant:

Etappe 1 (Tag und Nacht), bis Ende 2023 Fahrbahn, offenes Trassee

Brücken und Stützmauern

Galerien

Tunnel Stephanshorn

Erweiterung Tunnelzentralen

Sicherheitsstollen Tunnel Schoren

Etappe 2 (Nacht), bis Ende 2026 Tunnel Rosenberg

Tunnel Schoren

Tunnel St. Fiden

Erneuerung Betriebs- und Sicherheitsausrüstung

Bereits weitgehend fertiggestellt ist die Instandsetzung der Autobahn im Westen der Stadt, von Winkeln bis zum Sitterviadukt.

...und dann die dritte Röhre durch den Rosenberg?

Während die Totalsanierung der Stadtautobahn also bis 2027 dauern wird, steckt das nächste Grossvorhaben für diesen vielbefahrenen Abschnitt der A1 bereits in der Pipeline: die dritte Röhre durch den Rosenberg samt Zubringer Güterbahnhof. Der Bundesrat hat das Projekt in den nächsten Nationalstrassen-Ausbauschritt aufgenommen und beantragt dafür 1,2 Milliarden Franken. Falls das Parlament zustimmt: Wann ist mit dem Baustart zu rechnen? «Frühestens im Jahr 2030», sagt Astra-Vizedirektor Biaggio. Zugleich unterstreicht er die Einschätzung des Bundesrats: Die St.Galler Stadtautobahn gehöre im schweizweiten Vergleich zu den gravierenden Engpässen auf dem Nationalstrassennetz. «St.Gallen ist diesbezüglich vergleichbar mit Bern, Lausanne oder Luzern.»